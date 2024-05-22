"Сейчас достаточно людей, готовых защищать Украину": Подоляк рассказал о ситуации с мобилизацией

Наше государство получает от партнеров из ЕС и США новые пакеты военной помощи, которые влияют на мотивированность людей.

В Украине мобилизация будет идти лучше, чем два-три месяца назад. Связано это, в частности, с тем, что на фронте достаточно оружия и амуниции.

Об этом в интервью Bild заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, ощущение достаточных ресурсов – это главный фактор. Украинцы не хотели идти воевать, когда были перебои со снабжением вооружения. Однако сейчас наше государство получает от партнеров из ЕС и США новые пакеты военной помощи.

Сегодня другая ситуация. Сейчас достаточно людей, готовых защищать Украину. Сегодня украинцы понимают, что ресурсов будет достаточно. И процесс мобилизации будет идти лучше, чем два-три месяца назад», – считает Подоляк.

Он также добавил, что в Украине вступил в силу закон о мобилизации, гарантирующий обучение для мобилизованных граждан.

Напомним, что Украина уничтожает корабли-ракетоносители Черноморского флота быстрее, чем РФ их строит.

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