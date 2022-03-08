"Сейчас как никогда мы должны жить в условиях экономии энергоресурсов": городской голова Бердянска обратился к жителям

"Сейчас как никогда мы должны жить в условиях экономии энергоресурсов": городской голова Бердянска обратился к жителям

Александр Свидло просит жителей Бердянска жить в условиях экономии энергоресурсов.

Бердянск временно оккупирован российскими оккупантами.

И.о. городского головы Александр Свидло обратился к жителям с просьбой экономить энергоресурсы.

"Обращаюсь ко всем жителям Бердянска. Нужно ограничить потребление электроэнергии. Сейчас как никогда мы должны жить в условиях экономии энергоресурсов. Поскольку в случае возникновения аварийных ситуаций на наших электросетях стоит угроза прекращения водоснабжения города. Давайте все будем вести себя ответственно!"

Наши основные предприятия, которые снабжают город хлебом и мясопродуктами, работают в штатном режиме и готовы к переходу на альтернативные источники. На предприятиях достаточно запасов сырья для обеспечения их непрерывной работы.

В городе работают торговые сети, аптеки, магазины, больницы, общественный транспорт – в штатном режиме.

Мы продолжаем раздавать горячие обеды социально незащищенным жителям города.

Если проблемы с обеспечением препаратов для гемодиализа вчера были решены, то с доставкой в город инсулина, гормонов и противоастматических препаратов проблемы остаются. Как только появится возможность доставить, мы это сделаем сразу. Есть надежда, что завтра в городе будет инсулин. Но! Говорить точно мы сможем только когда машина вернется.

Продолжают работу наши патрули. И их работа показывает свою эффективность. Нам удалось избежать системных случаев мародерства, как в других городах. Ситуация в Бердянске находится под контролем.

Наш колл-центр продолжает круглосуточную работу. Добавлен дополнительный номер", - обратился к жителям городской глава.

Напомним, что в Бердянске Запорожской области местные жители с украинскими флагами вышли на митинг против российской оккупации и войск РФ, пытающихся захватить территорию Украины.