"Сейчас какая мотивация?": военный высказался о мобилизации и упрекнул ТЦК

По его мнению, в начале войны в военкоматах были очереди из-за сильной мотивированности украинцев.

Украинский военный недоволен работой территориальных центров комплектования, которые на улицах выписывают повестки. Такая методика снизила мотивацию наших граждан идти в армию.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал солдат-штурмовик 3 роты 8 батальона 10 ОГШБ "Эдельвейс" Александр Миненко.

По его мнению, в начале война в военкоматах были очереди из-за сильной мотивированности украинцев.

"Сейчас какая мотивация? Вы же видите, как действует военкомат. Кто захочет идти в ту армию, когда военкомат тебя колотит, забрасывает... Батальон ТЦК можно сложить за две недели... и это будет очень отличный батальон... Чего они шли в армию?Просто, чтобы штаны там протирать.У них есть соцпакеты, то пусть идут... зачем они ловят кого-то, чтобы вместо себя кого-то отправить.Зачем делать эту мобилизацию?Нужен ТЦК, мне кажется, это проще простого собрать его и это будет очень эффективно. Они военные, они стреляны, они ездили на учебу, что-то делали все это время", — подчеркнул Александр Миненко.

По его мнению, для массовой мобилизации гражданских требуется мотивация.

"Я не знаю, какая нужна мотивация, но не такая, что палками загонят. Да, ребят надо менять... но так, как сейчас происходит эта мотивация, то мне считается, это будет очень нескоро", — подчеркнул военный.

Напомним, что российские оперативники пытаются расследовать уничтожение десантного корабля "Новочеркасск".

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