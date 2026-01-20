Сейчас мы боремся за каждый мегаватт – гендиректор ДТЭК Тимченко для Financial Times

Реклама

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии газете Financial Times.

"Мы сталкиваемся с беспрецедентной угрозой и боремся за каждый мегаватт", - сказал он.

Тимченко добавил, что комбинация сильных морозов и регулярных массированных атак создают очень значительный вызов украинской энергосистеме.

Реклама

Гендиректор ДТЭК подчеркнул, что компания вывела в работу сотни бригад энергетиков, чтобы снабжать людей светом.

«На кону не только тепло и свет, но и критически важные для жизни услуги — в частности, водоснабжение и водоотвод», - подчеркнул Тимченко.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Тимченко призывает мировых лидеров помочь Украине противостоять российским атакам.