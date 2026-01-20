- Дата публикации
Сейчас мы боремся за каждый мегаватт – гендиректор ДТЭК Тимченко для Financial Times
В условиях беспрецедентных атак сейчас идет борьба за каждый мегаватт мощности.
Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии газете Financial Times.
"Мы сталкиваемся с беспрецедентной угрозой и боремся за каждый мегаватт", - сказал он.
Тимченко добавил, что комбинация сильных морозов и регулярных массированных атак создают очень значительный вызов украинской энергосистеме.
Гендиректор ДТЭК подчеркнул, что компания вывела в работу сотни бригад энергетиков, чтобы снабжать людей светом.
«На кону не только тепло и свет, но и критически важные для жизни услуги — в частности, водоснабжение и водоотвод», - подчеркнул Тимченко.
Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Тимченко призывает мировых лидеров помочь Украине противостоять российским атакам.