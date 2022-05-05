"Сейчас не мирное время": мэр Ивано-Франковска анонсировал жесткие ограничения на работу летних кафе

"Сейчас не мирное время": мэр Ивано-Франковска анонсировал жесткие ограничения на работу летних кафе

Ивано-Франковские рестораторы просят мэрию разрешить работу летних площадок.

Впрочем, в городском совете отмечают: прежде всего нужно учесть ситуацию в Украине. Кроме того, в этом вопросе должен быть здоровый компромисс.

Об этом в эфире радио "Западный полюс" 5 мая сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

По его словам, следует решить вопрос с продажей алкоголя на летних площадках. Мэр подчеркнул, что против этого.

"Во-первых, до 9 мая никакие летние площадки никто не собирался давать им работать. Если и разрешим (алкоголь – Ред.), то это надо оговорить. Вторая – работа во время воздушных тревог. Сейчас не мирное время. Поэтому будут вводиться жесткие ограничение на работу летних площадок", — подчеркнул он.

Кроме того, в преддверии Дня города, мэр не рекомендует гражданам устраивать пикники под открытым небом. "У около 50% жителей кто-то служит в ВСУ или других подразделениях, если не больше. Отнеситесь с пониманием. Прогулки должны быть, но не рекомендую громких празднований", – сказал Марцинков.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске девушек зовут поступать в добровольческие батальоны. Сейчас можно пополнить ряды трех формирований территориальной общины: участвующих в боевых действиях или охраняющих город.

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