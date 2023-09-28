"Сейчас не время" перейдет в "никогда": сможет ли Украина вернуть довоенный уровень рождаемости

Эксперт предполагает, что по окончании войны рождаемость но это зависит от ряда причин.

В издании Wall Street Journal написали, что уровень рождаемости в Украине может упасть до самого низкого в мире.

Однако не исключено, что после окончания войны рождаемость может вернуться к прежнему уровню. Что для этого нужно, рассказала кандидат экономических наук, ведущая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований Светлана Аксенова в эфире телемарафона.

"И опыт нашей страны, и опыт других стран показывает, что таковой существует общий паттерн развития событий. То есть когда происходят какие-то потрясения (это не обязательно война, это может быть и экономический кризис, это может быть природная беда, это может быть какая-то техногенная катастрофа) в этот период обычно рождаемость очень снижается", – говорит Аксенова.

Эксперт предполагает, что по окончании войны рождаемость может возрасти благодаря тому, что реализуются те рождения, которые были отложены на время войны.

"Рост, как правило, длится несколько лет, после чего рождаемость возвращается к своему тренду, который был до начала этих негативных событий. Это обобщенная схема и это так называемый компенсационный эффект.

Мы также очень надеемся, что он сработает у нас, что прирост рождений у нас будет. Но дело в том, насколько он будет мощным и сможет ли он компенсировать те отложенные рождения, те потери, которые мы уже имели за довольно значительный период времени", – отмечает Аксенова.

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Она напомнила, что в Украине снижение рождаемости происходит не с 2022, а с 2013 года.

"И для многих семей и формула "сейчас не ко времени" может перейти в формулу "уже никогда". То есть определенная часть тех рождений, которые долгое время откладывались, во многих семьях просто откажутся от тех рождений", — подытожила экспертка.

Ранее Светлана Аксенова рассказала, что демографы не ожидали столь мощного снижения рождаемости в 2022 году. По ее словам, это было обусловлено тем, что большое количество беременных женщин уехали за границу и рожали детей в других странах.

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