Сейчас он нужен на определенном направлении: Умеров – о представлении на увольнение Хоренко

Дополнительно комментировать причины и предпосылки смены руководящих военных должностей во время войны — давать основания врагу ослаблять Украину, отметил Рустем Умеров.

Генерал-майор Виктор Хоренко, командовавший Силами специальных операций ВСУ, продолжит службу в Министерстве обороны.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook 4 ноября.

"Вчера по моему представлению, как это предусмотрено законодательством, было принято кадровое решение по командующему Силами специальных операций ВСУ. Генерал-майор Хоренко сейчас нужен на определенном направлении, он продолжит службу в Министерстве обороны Украины", — написал Умеров.

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"Дополнительно комментировать причины и предпосылки смены руководящих военных должностей во время войны — давать основания врагу ослаблять Украину", — подчеркнул глава Минобороны.

Рустем Умеров — о Викторе Хоренко

Напомним, 3 ноября Зеленский сменил командующего Сил специальных операций. Полковник Сергей Лупанчук назначен на эту должность вместо генерала Виктора Хоренко.

Впоследствии выяснилось, что это стало неожиданностью как для самого Виктора Хоренко, так и для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. ТСН.ua разбирался в деталях этой кадровой перестановки.

Отметим, что Виктор Хоренко на днях дал большое интервью ТСН и рассказал об операциях ССО.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Командующий, до сих пор остававшийся в тени. Первое интервью Генерала Хоренко

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