"Сейчас подпишу": экс-нардеп устроил скандал из-за вручения ему повестки в армию

Борислав Береза потребовал от людей представиться и даже вызвал полицию.

Бывший народный депутат Борислав Береза устроил спор с пришедшими к нему людьми в военной форме, чтобы вручить повестку.

Соответствующее видео появилось у Facebook.

Бориславу Березе попытались вручить повестку в военкомат. Однако он согласился подписать ее только в присутствии полиции. Он вызвал правоохранителей и позвонил по телефону своему знакомому для консультации по поводу того, что делать.

На видео видно, что бывший нардеп отказывается подписывать повестку в военкомат. По просьбе представителей военкомата Береза отвечает: "Сейчас подпишу". Но не делает этого и предлагает дождаться полицейских, чтобы установить пришедших к нему людей. Кроме того, он удивился, как они нашли семью.

Позже Береза отметил, что уже имеет контракт с терробороной в Киеве, а также заявил, что вся эта история для него выглядит как постановка.

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