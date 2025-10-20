Сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Лидер Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас верный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны. Для этого нужно давить на РФ всеми возможными способами.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Лидер государства отметил, что провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Главное — полностью воспользоваться всеми возможностями и правильно давить на Россию. Давление на того, кто начал войну, – это ключ к развязке», – акцентировал президент.

Он добавил, что обсудил с Эмманюэлем все актуальные аспекты дипломатии и недавние контакты с партнерами. Благодарен за поддержку. Договорились встретиться в ближайшее время.

Ранее Зеленский говорил о перспективе завершения войны. В частности, прокомментировал, может ли Украина пойти на условия россиян и отдать Донбасс. Украинский лидер отмечает: диктатору он нужен только для того, чтобы продемонстрировать определенную победу. Но никто не сможет быть уверен, что РФ в любой момент не пойдет дальше. Именно поэтому Украине очень необходимы гарантии безопасности.

«На определенном этапе я поддержал безусловный сисфайер и другие инициативы президента Трампа. Но мы хотим завершить войну. Справедливо и так, чтобы это было надежно. И сейчас мы в той точке, когда американский Президент дает Путину еще один шанс», – говорит президент.