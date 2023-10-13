"Сейчас развалю ваш военкомат": в Одессе женщина вступилась за отца и швыряла мебелью у сотрудников ТЦК

В Одессе женщина устроила погром в военкомате из-за того, что ее родственника хотели мобилизовать.

В Одессе очередной скандал, связанный с ТЦК. На днях в соцсетях появилось видео, на котором женщина ссорится с представителями военкомата из-за того, что, якобы, последние доставили в ТЦК ее отца, который совсем недавно перенес тяжелую операцию.

Женщина, бросая стул в помещении, кричит: "Сейчас на**й развалю ваш военкомат" и возмущается тем, что ее отца, тоже присутствующего на видео, военные сняли с рейсового автобуса.

Дело дошло до полиции

"В полицию поступило заявление от 30-летней женщины о том, что ее насильно вывели из помещения военного заведения и якобы нанесли ей телесные повреждения, – сообщила пресс-служба полиции Одесской области. – Опросив участников события, правоохранители установили, что заявительница со своей 22-летней сестрой зашли на территорию военного объекта с претензией относительно якобы незаконного удержания там их отца".

По данным полиции, по словам работника ТЦК и СП, находясь в агрессивном состоянии, старшая по возрасту женщина нецензурно высказывалась в адрес сотрудников, а затем схватила стул и бросила в одного из них.

"По просьбе покинуть помещение, ее младшая сестра вышла, а ведь она не реагировала. В дальнейшем женщину сопровождали за пределы заведения, мер физического воздействия в отношении нее не применяли. С целью объективной проверки информации, сведения были зарегистрированы. В настоящее время продолжается рассмотрение материалов, устанавливаются все обстоятельства события, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение", – резюмировали в полиции Одесской области.

В свою очередь, в оперативном командовании "Юг" нам ответили, что данное событие еще не комментировали.