"Сейчас решается судьба нашего государства и нашего народа": Зеленский обратился к Конгрессу США

Владимир Зеленский поблагодарил от всей Украины Соединенные Штаты за чрезвычайно весомую поддержку, за оружие и амуницию, за обучение и финансовую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с мощной речью к американскому Конгрессу, отметив мужество и храбрость украинцев в борьбе за государственность и будущее. Это первый президент в мире, выступивший перед двумя палатами Конгресса во время войны с времен британского лидера Уинстона Черчилля.

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"Я имею честь приветствовать вас от имени украинского народа, храбрых и свободолюбивых людей, которые 8 лет противостоят агрессии России, которые отдают лучших сыновей и дочерей, чтобы остановить полномасштабное российское вторжение. Сейчас решается судьба нашего государства. Судьба нашего народа. Решается, будут ли они, украинцы свободны. Сохранят ли свою демократию", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Россия атаковала не просто украинскую землю и города, а пошла в жестокое наступление против базовых украинских ценностей.

"Это — террор, которого Европа не видела. Не видела уже 80 лет! И мы просим об ответе. Об ответе от мира. Об ответе на террор. Разве это большая просьба? Создать над Украиной бесполетную зону – это спасти людей. Гуманитарную бесполетную зону. Условия, при которых Россия уже не сможет ежедневно и каждую ночь терроризировать наши мирные города", — обратился к Конгрессу Зеленский.

Он отметил, если эту просьбу невозможно выполнить, то есть альтернатива – предоставить Украине системы ПВО С-300 и другие подобные системы.

Также президент Владимир Зеленский поблагодарил от всей Украины Соединенные Штаты за чрезвычайно весомую поддержку, за оружие и амуницию, за обучение и финансовую помощь, за экономическое давление на агрессора и призвал к большим санкциям России.

"Предлагаем создать объединение – U-24. United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно – то оружие. Если нужно – то санкции. Гуманитарную поддержку. Политическую поддержку. Финансы. Все, что необходимо, чтобы сохранить мир. Чтобы сохранить жизнь", — сказал Владимир Зеленский.

В завершение украинский лидер показал конгрессменам видео-доказательство того, что сделали в Украине российские оккупанты.

После выступления зал Конгресса США аплодировал Владимиру Зеленскому стоя.

Напомним, что 15 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил перед правительством и парламентом Канады. Глава государства рассказал, как наша страна уже 20-й день живет в состоянии войны, как просыпается от бомбардировок и обстрелов. Президент призвал партнеров делать еще больше, чтобы остановить военных преступников Кремля, защитить украинский народ и всю Европу.