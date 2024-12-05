Сейчас ситуация хуже, чем весной 2022 — волонтер Берлинская

По ее мнению, россияне обладают чрезвычайным военным могуществом и способностью двигаться вперед. Поэтому призывает украинцев максимально вкладываться в помощь фронту.

Украина находится в более сложном положении, чем в марте 2022 года, в начале полномасштабного вторжения РФ.

Такое мнение высказала ветеранка российско-украинской войны, руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская в интервью изданию Тelegraf.

Фронт сыпется

На вопрос, действительно ли "посыпался" фронт, Берлинская ответила, что "не имеет морального права глубоко комментировать то, что там происходит", потому что не бывает на передовой постоянно. А информацию черпает из открытых источников и со слов воюющих побратимов.

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"Что я вижу? Что действительно фронт сыпется. Но это очевидно всем из открытых источников. Что для меня очевидно: что ситуация не такая, как была весной 2022-го года, а гораздо хуже. Наверное, самый плохой момент за всю войну, которую я лично имею для себя с 2014 года", — говорит Берлинская.

Она объясняет, что весной 2022 года была совсем другая морально-психологическая ситуация в обществе – было доверие, единство, взаимоподдержка, а сейчас это постепенно исчезает.

Факторы деморазилации общества

По ее мнению, деморализация людей вызвана "определенными шагами нашего военно-политического руководства", а также работой российских ИПСО.

"...Кейсы, очень деморализующие общество, где определенные чиновники получают инвалидность, у них находят килограммы кэша в матрасах, кто-то выезжает в "батальоны Монако"... Все эти факторы раскалывают общество и показывают, что нет справедливых условий для всех. Если воюем, то все. Если делим риски, то весь народ. Огромный запрос общества на справедливость, поэтому я считаю, что ситуация даже хуже чем в 2022-м году", – говорит Берлинская.

РФ до сих пор мощная

Волонтер отмечает, что сейчас армия России усилена Китаем, армией Северной Кореи, военно-промышленным комплексом десятков стран мира: Ирана, Беларуси. Даже западные страны дают комплектующие для этой машины войны.

"Они [россияне] обладают чрезвычайным военным могуществом и способностью двигаться вперед. Поэтому сейчас очень важно как никогда держать здоровый трезвый взгляд на ситуацию и максимально вкладываться в помощь фронта. Не отстраняться от этого, потому что это вопрос жизни и безопасности всех украинцев и существования самой государства", — подытожила Мария Берлинская.

Ранее Берлинская заявила, что у России нет оснований для остановки на войне, поскольку Кремль "только-только разогрел свою военную машину".

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