Сейчас в энергетике самая сложная ситуация с начала войны: будут ли аварийные отключения света

Самая большая атака врага по энергетической инфраструктуре была три недели назад.

Из-за последних обстрелов России в энергосистеме наблюдается самая сложная ситуация с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью CNN.

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По его словам, самая большая атака врага по энергетической инфраструктуре была три недели назад.

"Мы потеряли 80% доступных мощностей после первых двух атак. Сейчас самые сложные времена с начала полномасштабного вторжения с точки зрения энергообеспечения страны и масштаба разрушений", – отметил он.

Как он пояснил, главная проблема, почему удары россиян успешны — отсутствие достаточного количества ПВО.

"И это главная проблема. Мы можем восстановить электростанции, привезти дополнительное оборудование, но мы не знаем, что будет на следующий день. У нас просто скоро нечего будет восстанавливать. Очень срочно стране нужна поставка систем ПВО для защиты гражданской инфраструктуры и населения", — подчеркнул. Тимченко.

По его словам, ситуация стабильная благодаря теплой погоде и импорту электроэнергии из Европы. Однако летом, когда будет высокая температура воздушной, то дефицит в энергосистеме может увеличиваться.

Напомним, Владимир Зеленский объяснил, как россияне уничтожили Трипольскую ТЭС.

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