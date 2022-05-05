Сейчас весь массив вражеской техники идет в Изюм — ситуация на Харьковщине по состоянию на 5 мая

Сейчас весь массив вражеской техники идет в Изюм — ситуация на Харьковщине по состоянию на 5 мая

Несмотря на то, что Вооруженные Силы Украины оттеснили врага от Харькова на северном направлении, враг продолжает терроризировать мирное население.

Удары, которые наносит враг, не прицельны, оккупант поражает жилищные массивы, тем самым причиняя вред именно гражданским.

Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

"Может "прилететь" в любой район, в любой двор, на любую детскую площадку. Поэтому находиться на улицах без настоятельной нужды крайне опасно. Враг продолжает обстрел из РСЗО и артиллерии. В течение суток пострадали Пятихатки, поселок Жуковского, Салтовка, Северная Салтовка. Уже утром были обстрелы Северной Салтовки. Пострадавших нет", — рассказал глава ОВА.

Он добавил, что горячей точкой Харьковской области остается Изюмское направление. Там враг постоянно пытается атаковать позиции ВСУ в частности, под городом Барвенково, но несет значительные потери.

Также враг пытался атаковать позиции ВСУ по Волчанскому направлению, но потерпел поражение.

"Мы четко понимаем, какими силами владеет враг и как он передвигается. В настоящее время весь массив вражеской техники идет через Волчанское и Купянское направление именно в Изюм, чтобы увеличить свое присутствие на Луганской и Донецкой территориях. Однако мы готовы к развитию любых событий. по всем этим направлениям", — сказал Олег Синегубов.

Напомним, что в Харькове СБУ задержала местного майора полиции, сотрудничавшего с российскими оккупантами. Коллаборант сдавал захватчикам позиции ВСУ и фотографировал помещения местных органов власти и правоохранительных органов.

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