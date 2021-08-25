"Сейчас выйду и сожгу украинские флаги": в Сумах студентка сняла для соцсети видео и попала в громкий скандал

Девушка называет себя "радикальной феминисткой" и угрожает сжечь символ Украины.

В Сумах студентка местного университета, которая называет себя радикальной феминисткой и танцует под песни, прославляющие Россию, хотела сжечь флаг Украины.

Видео с тем, как девушка заявляет о своем намерении, пользователи опубликовали в социальных сетях.

На ролике видно, как студентка снимает на камеру несколько сине-желтых символов Украины, которые стоят на улице. После чего девушка говорит, что "сейчас выйдет и сожжет их". На другом видео, снятом специально для одного из мобильных приложений, она танцует под песню, оскорбляет граждан Украины и сравнивает их с русскими.

Позже девушка поспешила удалить весь контент со своей страницы в соцсети, а скандальные видео назвала "развлекательным контентом".

"Я — украинка. Родилась и выросла в Украине. С глубоким уважением отношусь к Украине как государству: к ее истории государственности, к ее гимну, к флагу и трезубцу как государственным символам, к моим соотечественникам любого вероисповедания и национальности. Искренне прошу прощения, если мой контент оскорбил личные или патриотические чувства кого-то из вас", — отметила студентка.

Напомним, что в Украине инста-блогера Кристина Хрипта объявила конкурс на должность своего помощника и попала в скандал. Чтобы заполнить анкету, кандидатам нужно было перечислить девушке 200 гривен.

Новости Украины: в Сумах студентка сказала, что хочет сжечь украинские флаги и попала в громкий скандал

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