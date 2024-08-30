Сейм и Десну отравили?: что нашли в водоемах и насколько это опасно

Глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Михаил Янчук рассказал о действиях украинских органов власти по ликвидации загрязнения рек Сейм и Десна.

Ситуация с загрязнением рек Сейм и Десна нуждается в тщательном мониторинге и координации действий между разными ведомствами. Сейчас этим уже занимаются.

Какие результаты показали проверки, рассказал глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Михаил Янчук в эфире телемарафона.

Чем загрязнены реки Сейм и Десна

"Вчера по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По его результатам соответствующие поручения даны всем причастным органам власти, включая областные военные администрации (ОВА), Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Министерство окружающей среды, Госводагентство, Государственную экологическую инспекцию и Госрыбагентство. Каждая организация имеет свои функции и полномочия, и все понимают, как действовать для ликвидации загрязнения", - отметил Янчук.

По его словам, Госводагентство осуществляет усиленный ежедневный мониторинг качества воды в реке Сейм и Десна.

"Мы контролируем динамику показателей загрязнения и отслеживаем ситуацию. Сейчас зафиксировано снижение уровня растворенного кислорода в воде в 3-4 раза и превышение нормативов химического потребления кислорода в 2-3 раза. Эти показатели указывают на загрязненность воды, но не дают четкого ответа на конкретные элементы загрязнение", — объяснил Янчук.

Янчук также сообщил, что привлечены специализированные институты и научные учреждения для определения источника и характера загрязнения.

"На основе наших исследований можем подтвердить, что нет никаких признаков наличия химических или высокотоксичных компонентов. Это органическое загрязнение", — сказал он.

Как очищают воду в реках Сейм и Десна

Относительно мер по очистке воды, Янчук добавил: "Меры уже начали реализовываться, однако нужно подождать некоторое время, чтобы понять, сколько еще нужно сделать действий для локализации и устранения загрязнения. По состоянию на сегодняшний день мы не можем точно сказать, сколько времени это займет".

В настоящее время в пределах реки Десна не превышаются нормативы качества воды, которые характерны для текущего сезона. То есть, угрозы для населения нет.

"Ситуация такова, что зафиксировано загрязнение было в Сейме, но это загрязнение перемещается. Оно достигло Десны, но пока наибольшая концентрация загрязнения все равно находится в Сейме", — объяснил Янчук.

Рекомендации для населения

Глава Государственного агентства водных ресурсов предоставил рекомендации для местных, чтобы сохранить их жизнь и здоровье:

не купаться в воде,

не производить отлов рыбы,

не использовать эту воду для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд, в частности, поения скота.

"Официальные органы будут выходить с коммуникацией и сообщать о завершении ограничений, как только произойдет ликвидация загрязнения", — отметил он.

Михаил Янчук также напомнил, что подобная ситуация уже происходила в 2011 году.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Загрязнение Сейма и Десны! Не купаться, не ловить рыбу, не пить воду из рек!

Напомним, в реке Сейм в Сумской области обнаружили массовый мор рыбы. Причиной стало попадание в водоем большого количества органических веществ, что снизило уровень кислорода в воде.

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