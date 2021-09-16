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Сезон гриппа 2021-2022: какие штаммы будут циркулировать, когда и как получить прививку

Сезон гриппа 2021-2022: какие штаммы будут циркулировать, когда и как получить прививку

УНИАН

Одна прививка защищает на протяжении всего эпидемического сезона.

В новом эпидсезоне в Украине ожидается циркуляция 4 штаммов гриппа. Ежегодная вакцинация — самый действенный способ защититься от гриппа и предупредить тяжелые осложнения болезни.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает Министерство здравоохранения.

Так, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине вероятно будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа:

  • вирус, подобный A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09
  • вирус, подобный A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)
  • вирус, подобный В/Washington/02/2019 (линия B Victoria)
  • вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata)

КОГДА ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

В Минздраве отмечают, что вакцинироваться от этих штаммов лучше до начала циркуляции вирусов гриппа (это сентябрь-октябрь), чтобы образовался иммунитет и достаточное количество защитных антител. Для этого нужно примерно две недели.Однако прививку можно делать и позже, даже если в вашем регионе уже зафиксированы сезонные вспышки заболеваемости. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а наоборот именно усиливает способность организма противостоять гриппу.

КОМУ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

  • Медицинским работникам, имеющим больший риск заболеть гриппом из-за особенностей профессии. 
  • Беременным, которым следует помнить, что грипп может иметь серьезные последствия. Зато вакцинация против сезонного гриппа безопасна на всех этапах беременности.
  • Пожилым людям, чей иммунитет с возрастом становится менее эффективным в борьбе с гриппом, который может иметь серьезные последствия, когда вам 65.
  • Людям с хроническими заболеваниями, которым следует помнить, что при наличии хронических недугов риск осложнений гриппа значительно повышается, поэтому важно защитить себя от них.
  • Учителям, социальным работникам и всем, кто работает в местах скопления людей.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИВИВКУ

Вакцинация против гриппа относится к рекомендованным — ее нет в национальном календаре профилактических прививок, поэтому вакцину могут закупать за счет местных бюджетов, предприятий или за свой счет. В условиях эпидемии острого вирусного заболевания COVID-19, особенно активно возникает необходимость прививаться в том числе от сезонного гриппа. Вакцина от COVID-19 не является аналогом вакцины против соответствующих штаммов гриппа, и наоборот. 

В Минздраве напоминают, что одна прививка защищает на протяжении всего эпидемического сезона от наиболее распространенных и опасных штаммов. Вакцина положительно влияет на иммунитет человека, укрепляет его и заставляет работать более активно и продуктивно.

"Вакцинируясь, защитите себя и близких. Помните, что больной гриппом или ОРВИ за один день можете инфицировать до 100 своих коллег или случайных прохожих", — говорится в сообщении.

Напомним:

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