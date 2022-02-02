Сезон гриппа: сколько украинцев уже переболело и в каких областях ситуация самая плохая

Сезон гриппа: сколько украинцев уже переболело и в каких областях ситуация самая плохая

С 24 по 30 января в Украине ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 413 696 человек.

В Украине за прошлую неделю зарегистрировали почти полмиллиона больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, включая COVID-19.

Об этом в среду сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"С 24 по 30 января в Украине ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 413 696 человек. Из них 168 771 (40,8%) — дети возрастом до 17 лет", — говорится в сообщении.

По данным ЦОЗ, интенсивный показатель заболеваемости составляет 1094,3 на 100 тысяч населения, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого сезона и соответствует очень высокому уровню интенсивности эпидемического процесса.

Отмечается, что очень высокий уровень эпидемической активности заболеваемости ОРВИ зафиксирован в 12 областях, еще в двух – высокий. В Киеве и 10 областях эпидактивность соответствует среднему уровню.

Заболеваемость среди взрослого населения составила 615,6 на 100 тысяч, среди детей до 17 лет — 1 295,3.

За неделю против гриппа вакцинировались 5 477 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 150 116 человек, в том числе 89 868 — из групп медицинского и эпидемического рисков.

В целом с начала эпидемического сезона, с 4 октября 2021 года по 30 января 2022 года, переболели 10,3% населения страны.

Летальные случаи в результате гриппа зафиксированы не были.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Украинцы все чаще начали одновременно болеть и COVID, и гриппом. Этому опасному сочетанию уже придумали название – "твиндемия". О том, как различить симптомы – в нашем материале.

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