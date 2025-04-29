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Сезон клещей в разгаре: в каких регионах Украины высок риск заражения
Клещи активны по всей Украине, но в некоторых областях риск заражения энцефалитом или боррелиозом значительно выше.
Украина входит в регионы, где распространены клещи, способные передавать ряд опасных заболеваний. Хотя сам по себе укус клеща не несет прямой угрозы, он может переносить инфекции, среди которых клещевой энцефалит и болезнь Лайма являются одними из самых серьезных.
Об этом сообщило издание Cleveland Clinic.
Какую опасность несут клещи?
Эти членистоногие могут переносить:
клещевой энцефалит,
боррелиоз (болезнь Лайма),
туляремию,
эрлихиоз,
анаплазмоз,
Бабезиоз.
Даже если клещ не заражен, его укус может спровоцировать аллергическую реакцию или воспаление. Но главная опасность — невозможность определить «на глаз», клещ инфицирован. Поэтому любой укус считается потенциально опасным.
Где в Украине самые опасные клещи?
Западная Украина (Карпаты, Прикарпатье) — высока вероятность встретить клещей — носителей энцефалита.
Север Украины (Черниговская, Сумская области) — также относятся к зонам повышенного риска клещевого энцефалита.
Болезнь Лайма распространена почти по всей территории, особенно в лесистых и влажных зонах.
Чтобы минимизировать риск заражения, медики рекомендуют:
Вакцинацию: Регулярные прививки от клещевого энцефалита особенно важны для жителей и гостей эндемичных регионов.
Защитная одежда и средства: Использование максимально закрывающей тело одежды и обработка его репеллентами на основе перметрина значительно снижают вероятность укуса.
Тщательные осмотры: При нахождении на природе и по возвращении домой необходимо внимательно осматривать кожу и одежду на наличие клещей, особое внимание уделяя складкам кожи и волосистой части головы.
Гигиена: Принятие душа после прогулки на природе поможет смыть клещей, которые могли не успеть присосаться.
Напомним, в Одесской области зафиксировали ядовитую сколопендру.