ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
297
Время на прочтение
2 мин

Сезон клещей в разгаре: в каких регионах Украины высок риск заражения

Клещи активны по всей Украине, но в некоторых областях риск заражения энцефалитом или боррелиозом значительно выше.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Опасные клещи

Клещи в Украине / © pixabay.com

Украина входит в регионы, где распространены клещи, способные передавать ряд опасных заболеваний. Хотя сам по себе укус клеща не несет прямой угрозы, он может переносить инфекции, среди которых клещевой энцефалит и болезнь Лайма являются одними из самых серьезных.

Об этом сообщило издание Cleveland Clinic.

Какую опасность несут клещи?

Эти членистоногие могут переносить:

  • клещевой энцефалит,

  • боррелиоз (болезнь Лайма),

  • туляремию,

  • эрлихиоз,

  • анаплазмоз,

  • Бабезиоз.

Даже если клещ не заражен, его укус может спровоцировать аллергическую реакцию или воспаление. Но главная опасность — невозможность определить «на глаз», клещ инфицирован. Поэтому любой укус считается потенциально опасным.

Где в Украине самые опасные клещи?

  1. Западная Украина (Карпаты, Прикарпатье) — высока вероятность встретить клещей — носителей энцефалита.

  2. Север Украины (Черниговская, Сумская области) — также относятся к зонам повышенного риска клещевого энцефалита.

  3. Болезнь Лайма распространена почти по всей территории, особенно в лесистых и влажных зонах.

Чтобы минимизировать риск заражения, медики рекомендуют:

  • Вакцинацию: Регулярные прививки от клещевого энцефалита особенно важны для жителей и гостей эндемичных регионов.

  • Защитная одежда и средства: Использование максимально закрывающей тело одежды и обработка его репеллентами на основе перметрина значительно снижают вероятность укуса.

  • Тщательные осмотры: При нахождении на природе и по возвращении домой необходимо внимательно осматривать кожу и одежду на наличие клещей, особое внимание уделяя складкам кожи и волосистой части головы.

  • Гигиена: Принятие душа после прогулки на природе поможет смыть клещей, которые могли не успеть присосаться.

Напомним, в Одесской области зафиксировали ядовитую сколопендру.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
297
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie