Сезонная аллергия: в Минздраве рассказали о симптомах и мифах

Что именно вызывает аллергию и можно ли ее побороть.

Треть населения планеты страдает от сезонной аллергии. Вы можете находиться далеко от места, где растет аллерген, однако пыльца растений настолько далеко распространяется, что избежать ее очень трудно. Пыльцевые аллергены — многочисленные, их насчитывают около 100 видов.

Об этом пишет МОЗ Украины.

В Министерстве здравоохранения ответили на популярные вопросы, касающиеся сезонной аллергии. В свою очередь, такая аллергия имеет ряд особенностей.

Симптомы сезонной аллергии

Это зависит от аллергена, с которым контактирует организм. Но часто возникает чихание, заложенность носа, зуд, слезотечение, покраснение, кашель. Такие симптомы схожи с проявлениями других болезней. Чтобы начать правильное лечение, необходимо выявить аллерген.

Какие растения вызывают аллергию

Перечень достаточно широкий, но среди самых популярных: амброзия, медовая трава мягкая, тимофеевка луговая, овсяница, ржаная трава, райграс многолетний, полевица, пахучая трава обыкновенная, лисохвост луговой.

Как выявить причину аллергии

Этот вопрос поможет решить аллерголог и молекулярная диагностика. Ее проводят даже при употреблении антигистаминных препаратов, если они жизненно необходимы для вас. Если же препараты не принимаете — специалисты рекомендуют ук-тест. Когда исследование выявит причину аллергии врач может назначить АСИТ терапию.

Уменьшается ли количество пыльцы после дождя

Нет! Дождливая погода только увеличивает проявление аллергии, сезонной астмы или отека, поскольку аллергенность белковой структуры повышается.

Факторы, способствующие развитию аллергии:

наследственная предрасположенность (если у обоих родителей есть аллергия, то у ребенка риск заболеть аллергией составляет 70%, если только один — 40%);

окружающая среда (количество и природа аллергенов, климатические, географические, экологические условия);

несбалансированное питание, сопутствующие заболевания, общее состояние здоровья, стрессы.

Для каждого региона характерен свой календарь опыления растений:

апрель-май: береза, ольха, орешник, дуб, ясень, клен, тополь, орешник, вяз, ива;

июнь-июль: тимофеевка, овсяница, лисохвост, кукуруза, липа и др;

июль-сентябрь: полынь, амброзия, одуванчик, цикламен и др.

Напомним, Степанов назвал количество украинцев, у которых после вакцинации от коронавируса была аллергия. За одним вакцинированным наблюдали медики.

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