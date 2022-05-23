Сезонные фрукты, ягоды и овощи июня: какие продукты можно есть в начале лета, варианты рецептов

Сезонные фрукты, ягоды и овощи июня: какие продукты можно есть в начале лета, варианты рецептов

В начале лета возникают первые фрукты, овощи и ягоды. Какие витаминные продукты уже можно есть, чтобы извлечь максимальную пользу, и что из них лучше приготовить — читайте в материале ТСН.ua.

В июне природа дарит много вкусных витаминов на наш стол. Но не все овощи, фрукты и ягоды, появляющиеся на прилавках магазинов, в первый месяц лета можно смаковать. Чтобы не отравить организм порцией химикатов, нужно знать, какие продукты являются своими, не привозными.

Клубника и земляника

Уже в конце мая – начале июня появляется первая ягода, которую следует добавить в свой рацион. Клубника не только вкусная и ароматная, она является незаменимым источником микроэлементов и витаминов, которые очень нужны человеческому организму после зимы и весны. В состав клубники входят витамины А, С, РР, В, Е, К, а также каротиноиды, клетчатка, яблочная и фолиевая кислота. Она отличается антиоксидантными свойствами и помогает улучшить работу сердца.

Сразу за ней в лесах Украины появляется земляника. Эта ягодка также очень полезна, ведь она помогает улучшить пищеварение, пробудить аппетит, отличается мочегонными, желчегонными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Землянику можно употреблять при подагре, повышенном артериальном давлении, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при колитах и сахарном диабете.

Из клубники и земляники можно приготовить:

варенье;

компот;

разнообразную выпечку;

блины.

Красная смородина (смородины)

Красная смородина – сочная ягода июня / Фото: pixabay.com

Уже в июне в продаже появляется красная смородина, которую в народе часто называют красной смородина. Эти ягодки ароматные, яркие, обладают кислым вкусом и содержат большое количество пектина. Красную смородину рекомендуется употреблять при очистке желудочно-кишечного тракта от радиоактивных и техногенных элементов. Смородины также богаты антиоксидантами, а потому они помогают в профилактике раковых заболеваний.

Что можно приготовить из красной смородины?

варенье;

джем;

вино;

желе и соус для мясных блюд.

Черешни

Первые ягоды черешни начинают появляться на рынке и в магазинах в середине июня. Скороспелые сорта могут быть не слишком сладкими, но позже можно уже полакомиться крупными и вкусными ягодами, отличающимися темным цветом. Черешня называют настоящей витаминной бомбой, ведь в ней содержится большое количество витаминов (А, B1, B2, C, E), а также железа, фосфора, магния, натрия, калия, йода. Она очень полезна тем, кто страдает от изжоги.

Из черешни обычно готовят:

компоты;

варенье;

разнообразную выпечку.

Шелковица

Шелковица растет практически по всей территории Украины. Ее ягоды отличаются сочностью и сладким вкусом. Сезон шелковицы начинается с середины июня и длится до конца июля. Причем ягоды созревают постепенно. Ее рекомендуется есть сразу после уборки, потому что она начинает пускать сок. Регулярное употребление шелковицы уменьшает вероятность атеросклероза, а еще эта ягода улучшает уровень сахара, защищает нейроны от ишемического стресса и оказывает противораковое действие.

Из шелковицы можно приготовить следующие блюда:

кексы и прочая выпечка;

вареники с шелковицей.

Кабачки

В июне уже начинают появляться молодые кабачки / Фото: pixabay.com

В середине и конце июня появляются молоденькие кабачки. Они отличаются небольшим количеством калорий и высокими питательными свойствами. Если включить в рацион кабачки, можно избежать многих проблем с пищеварением. В их состав входят электролиты, клетчатка и другие питательные вещества. А еще молодые кабачки богаты антиоксидантами, которые замедляют старение.

Что можно приготовить из кабачков в июне:

оладьи;

запеканку;

просто запечь в духовке.

Морковь

Молодая морковь уже появляется к середине первого летнего месяца. В ее состав входит немало витаминов (группы В, РР, С, Е, К), а также каротин (особое вещество, которое превращается в витамин А в организме человека). Также морковь содержит 7% углеводов и 1,3% белков. А еще в нем есть цинк, калий, фосфор, железо, медь, йод, магний, фтор, никель, хром.

Кроме того, что морковь добавляют в супы и другие блюда, из нее можно приготовить:

сырники;

запеканку;

морковный торт или пирог.

А также в июне можно лакомиться первой зеленью: шпинатом, зеленым луком, салатом, базиликом. Их добавляют в салаты, первые и вторые блюда.