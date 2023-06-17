Сезонные работы в саду и на клумбе в июне

В первый летний месяц клумбы требуют особого внимания. Это период, когда начинают активно расти сорняки, появляются разные вредители. ТСН.ua рассказывает о сезонных работах в саду и на клумбе.
Какие работы в саду в июне носят неотклонимый характер?
Вот список:
- Не только ягодные и плодовые культуры в июне страдают из-за вредителей. Цветы также нуждаются в дополнительной защите. Их атакуют паутинный клещ, тля, трипсы и другие насекомые. Лучше не ждать их появления, а провести профилактические мероприятия и обработать клумбы специальными препаратами.
- Сырая погода, холодная температура, которые возможны во в июне во время дождей, способствуют развитию грибковой инфекции (гниль, мучнистая роса, разные пятнистости), а потому не забывайте также провести обработку фунгицидами.
- Чтобы сорняки не так активно росли на ваших клумбах, необходимо не забывать о рыхлении почвы, регулярной прополке, мульчировании. Помните, что сорняки не только снижают декоративность клумбы, но и уносят у цветов необходимые питательные вещества.
- Благодаря прополке вы увидите пустые места, которые в июне можно засадить цветами. В первый месяц лета можно сеять бархатцы, настурцию, васильки.
- Во второй половине июня время для того, чтобы выкопать луковицы гиацинтов и тюльпанов. К этому следует приступать, когда их наземная часть полностью пожелтеет. Луковицы просушивают и хранят до осени. Также следует раз в несколько лет в это время выкапывать луковицы других цветов (например, крокусов). Их делят и пересаживают в новое место.
- Летом важен полноценный и правильный полив. Рассады цветов и только появившиеся всходы отличаются слабой корневой системой, которая быстро засыхает. Поэтому в жаркие июньские дни важно не допустить пересыхания верхнего слоя почвы.
- Декоративно-лиственные растения нуждаются в комплексных подкормках с использованием азота для наращивания вегетативной массы. А вот для пышного цветения нужно использовать калийно-фосфорные удобрения.