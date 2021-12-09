Сфера продаж: какова конкуренция и востребованность специалистов

Больше всего нуждаются в специалистах по продаже компании, которые предлагают свой продукт конечному потребителю.

Любая статистика востребованности специалистов разных сфер с джоб сайтов и платформ покажет похожую картину по стране. В течение длительного времени на первых ступенях среди вакансий стоит профессия: Специалист сферы продаж.

По аналитическим данным кадрового портала grc.ua, в ноябре 2021 г. профессиональная сфера Продаж составляет 26% от всех вакансий, актуальных на сайте. В свою очередь процент резюме из профессиональной сферы продаж, размещенных на портале, составляет 12%.

Если сопоставить аналитические данные, то можно заключить, что вакансии отрасли Продаж перекрывают потребность на 74%. То есть предложение на рынке труда сферы продаж в некоторых категориях превышает спрос. Хотя и желающих получить работу в этой сфере тоже немало.

grc.ua

Почему именно эта отрасль пользуется наибольшим спросом на специалистов, еще и довольно долгое время подряд? Даже самая популярная область информационных технологий стоит на втором месте после продаж. Существует заблуждение, что работать менеджером по продажам идут те, кто ничего не умеет и нигде не может применить свои навыки. Конечно, эта позиция совершенно неверна. В навыки специалиста этой сферы обязательно должны входить стрессоустойчивость, общие знания психологии, маркетинга и умение находить общий язык с покупателем, клиентом, заказчиком, партнером.

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Если глубже погрузиться в вопрос популярности отрасли, то становится понятным, что больше нуждаются в специалистах по продажам компании, которые предлагают свой продукт конечному потребителю. То есть, именно от этих специалистов зависит финансовый успех компании.

Если рассматривать подробно спрос и предложение на профессии сферы продаж, то можно заключить, что среди некоторых специализаций количество вакансий намного превышает предложения от специалистов — поисковиков. То есть, в некоторых сферах конкуренция почти или полностью отсутствует. Устроиться на такие места, например, как кассир на кассе супермаркета, совсем не сложно. Тогда почему возникает нехватка кадров и откуда берется отсутствие конкуренции на подобные должности? Проблематика состоит в том, что специалисты — поисковики не спешат отправлять свои резюме на эти вакансии через определенные пункты в предложениях. Большинство специалистов из профессиональной сферы продаж акцентируют внимание на низкой заработной плате и отсутствии или малой вероятности перспективы карьерного роста на должностях кассира, продавца и т.д.

Уровень конкуренции в разных категориях сферы Продаж разный. Например, самая большая конкуренция среди поисковиков – 3.3 специалиста на 1 рабочее место – имеет отрасль Дистрибуция. Наименьшие показатели по конкуренции – 1.1 человек на 1 рабочее место среди отрасли Продаж строительных материалов, Электротехнического оборудования, Светотехники. Небольшой конкурс 1.2 специалиста на 1 рабочее место для отрасли Продажи услуг для бизнеса, розничной торговли и прямые продажи. Конкуренция в 1.3 специалиста на 1 рабочее место для отрасли Продажи услуг для населения и торговые сети. И с близкими по значению показателями: 2.2, 2.4, 2.9 специалиста на 1 рабочее место конкуренция для Менеджеров по работе с клиентами, Управление продажами и Оптовая торговля соответственно.

Этот список содержит данные из категорий отрасли Продаж, где предложение среди резюме соискателей превышает спрос на специалистов среди работодателей.

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Так какие же профессии среди сферы продаж наиболее востребованы и имеют самую низкую конкуренцию?

Снова обращаемся к статистическим данным от аналитиков grc.ua. Оказывается, что в этой области существует несколько категорий, в которых наоборот количество вакансий подчас значительно превышает количество предложений. К примеру позиция Продавец в магазине имеет 139 актуальных вакансий, что значительно больше, чем специалистов, желающих на них откликнуться. В этот список попали позиции: Продукты питания; FMCG, товары народного потребления; Продажа по телефону, Телемаркетинг; торговый представитель; Текстиль, Одежда, Обувь; ГСМ, нефть, бензин; Алкоголь; Медицина, фармацевтика.

Таким образом, в сфере Продаж есть как и большая конкуренция среди специалистов на 1 рабочее место – до 3.3 человека, также существуют совсем неконкурентные категории – количество вакансий превышает спрос среди поисковиков.

Уже когда вырисовывается определенная картина по аналитике конкуренции на рынке труда профсферы Продаж, становится понятным какие специализации более востребованы, а какие не в спросе. Но в чем причина таких разных показателей в разных категориях одной сферы деятельности? Проблемы этих категорий в невысоких предложениях по оплате труда, часто отсутствие развития, мотивации сотрудников, поощрений, в результате чего высока текучесть кадров.

С другой стороны, иногда менеджер по продажам или менеджер по работе с клиентами является тем важным звеном, от которого зависит решение заказчика, клиента сотрудничать именно с этой компанией. На специалисте лежит ответственность за подведение клиента к покупке продукта компании. Некоторые компании готовы предлагать хорошую компенсацию труда, дополнительные поощрения и бонусы. Но такие должности не подходят определенным категориям людей, например, интровертам или стрессонеустойчивым, людям со вспыльчивым характером.

Работа продавца часто связана с финансами, это большая ответственность. Многие поисковики не хотят брать ее на себя без определенных дополнительных поощрений. Также часто работа связана с психологическим напряжением, и не все готовы его выдерживать. Поэтому в сфере продаж существует такое разнообразное колебание спрос-предложение и уровень конкуренции среди разных категорий.

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