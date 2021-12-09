Сфера продаж: какова конкуренция и востребованность специалистов

Больше всего нуждаются в специалистах по продаже компании, которые предлагают свой продукт конечному потребителю.
Любая статистика востребованности специалистов разных сфер с джоб сайтов и платформ покажет похожую картину по стране. В течение длительного времени на первых ступенях среди вакансий стоит профессия: Специалист сферы продаж.
По аналитическим данным кадрового портала grc.ua, в ноябре 2021 г. профессиональная сфера Продаж составляет 26% от всех вакансий, актуальных на сайте. В свою очередь процент резюме из профессиональной сферы продаж, размещенных на портале, составляет 12%.
Если сопоставить аналитические данные, то можно заключить, что вакансии отрасли Продаж перекрывают потребность на 74%. То есть предложение на рынке труда сферы продаж в некоторых категориях превышает спрос. Хотя и желающих получить работу в этой сфере тоже немало.
Почему именно эта отрасль пользуется наибольшим спросом на специалистов, еще и довольно долгое время подряд? Даже самая популярная область информационных технологий стоит на втором месте после продаж. Существует заблуждение, что работать менеджером по продажам идут те, кто ничего не умеет и нигде не может применить свои навыки. Конечно, эта позиция совершенно неверна. В навыки специалиста этой сферы обязательно должны входить стрессоустойчивость, общие знания психологии, маркетинга и умение находить общий язык с покупателем, клиентом, заказчиком, партнером.
Если глубже погрузиться в вопрос популярности отрасли, то становится понятным, что больше нуждаются в специалистах по продажам компании, которые предлагают свой продукт конечному потребителю. То есть, именно от этих специалистов зависит финансовый успех компании.
Если рассматривать подробно спрос и предложение на профессии сферы продаж, то можно заключить, что среди некоторых специализаций количество вакансий намного превышает предложения от специалистов — поисковиков. То есть, в некоторых сферах конкуренция почти или полностью отсутствует. Устроиться на такие места, например, как кассир на кассе супермаркета, совсем не сложно. Тогда почему возникает нехватка кадров и откуда берется отсутствие конкуренции на подобные должности? Проблематика состоит в том, что специалисты — поисковики не спешат отправлять свои резюме на эти вакансии через определенные пункты в предложениях. Большинство специалистов из профессиональной сферы продаж акцентируют внимание на низкой заработной плате и отсутствии или малой вероятности перспективы карьерного роста на должностях кассира, продавца и т.д.
Уровень конкуренции в разных категориях сферы Продаж разный. Например, самая большая конкуренция среди поисковиков – 3.3 специалиста на 1 рабочее место – имеет отрасль Дистрибуция. Наименьшие показатели по конкуренции – 1.1 человек на 1 рабочее место среди отрасли Продаж строительных материалов, Электротехнического оборудования, Светотехники. Небольшой конкурс 1.2 специалиста на 1 рабочее место для отрасли Продажи услуг для бизнеса, розничной торговли и прямые продажи. Конкуренция в 1.3 специалиста на 1 рабочее место для отрасли Продажи услуг для населения и торговые сети. И с близкими по значению показателями: 2.2, 2.4, 2.9 специалиста на 1 рабочее место конкуренция для Менеджеров по работе с клиентами, Управление продажами и Оптовая торговля соответственно.
Этот список содержит данные из категорий отрасли Продаж, где предложение среди резюме соискателей превышает спрос на специалистов среди работодателей.
Так какие же профессии среди сферы продаж наиболее востребованы и имеют самую низкую конкуренцию?
Снова обращаемся к статистическим данным от аналитиков grc.ua. Оказывается, что в этой области существует несколько категорий, в которых наоборот количество вакансий подчас значительно превышает количество предложений. К примеру позиция Продавец в магазине имеет 139 актуальных вакансий, что значительно больше, чем специалистов, желающих на них откликнуться. В этот список попали позиции: Продукты питания; FMCG, товары народного потребления; Продажа по телефону, Телемаркетинг; торговый представитель; Текстиль, Одежда, Обувь; ГСМ, нефть, бензин; Алкоголь; Медицина, фармацевтика.
Таким образом, в сфере Продаж есть как и большая конкуренция среди специалистов на 1 рабочее место – до 3.3 человека, также существуют совсем неконкурентные категории – количество вакансий превышает спрос среди поисковиков.
Уже когда вырисовывается определенная картина по аналитике конкуренции на рынке труда профсферы Продаж, становится понятным какие специализации более востребованы, а какие не в спросе. Но в чем причина таких разных показателей в разных категориях одной сферы деятельности? Проблемы этих категорий в невысоких предложениях по оплате труда, часто отсутствие развития, мотивации сотрудников, поощрений, в результате чего высока текучесть кадров.
С другой стороны, иногда менеджер по продажам или менеджер по работе с клиентами является тем важным звеном, от которого зависит решение заказчика, клиента сотрудничать именно с этой компанией. На специалисте лежит ответственность за подведение клиента к покупке продукта компании. Некоторые компании готовы предлагать хорошую компенсацию труда, дополнительные поощрения и бонусы. Но такие должности не подходят определенным категориям людей, например, интровертам или стрессонеустойчивым, людям со вспыльчивым характером.
Работа продавца часто связана с финансами, это большая ответственность. Многие поисковики не хотят брать ее на себя без определенных дополнительных поощрений. Также часто работа связана с психологическим напряжением, и не все готовы его выдерживать. Поэтому в сфере продаж существует такое разнообразное колебание спрос-предложение и уровень конкуренции среди разных категорий.
Читайте также:
- Украинцам все чаще предлагают работу с частичной занятостью: какие самые популярные вакансии и сколько платят
- В Украине снизился спрос на одну из профессий: что произошло
- В Минфине объяснили, как будет расти "минималка" украинцев в течение трех лет