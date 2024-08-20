Сформирован новый состав Совета по восстановлению "Охматдета": кто в него вошел

Уже завтра, 20 августа 2024, состоится первое заседание полного персонального состава Совета.
В Совет по восстановлению "Охматдет" сформировали новый состав. В частности, в него вошли участники консультативно-совещательного органа.
Об этом говорится на сайте Минздрава.
Сообщается, что отбор состоялся по принципу рейтингового голосования, по которому были оценены заявки каждой из 10-ти заявок.
В Совет вошли 15 членов и членов:
- Яко Силюе, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине.
- Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине.
- Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине.
- Владимир Кудрицкий, глава правления ЧАО «Национальная энергетическая компания Укрэнерго».
- Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО «Концерн ГАЛНЕФТОГАЗ».
- Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА".
- Евгений Гончар, начальник отдела формирования политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Украины.
- Елена Ларина, Ведущий специалист по внутреннему контролю НДСЛ «Охматдет» Минздрава Украины.
- Вячеслав Быков, член правления, директор исполнительный БФ «Таблеточки».
- Александр Сушко, исполнительный директор Международного Фонда "Возрождение".
- Инна Иваненко, исполнительный директор БФ «Пациенты Украины».
- Тарас Лилик, заместитель Председателя Совета директоров по деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины.
- Светлана Рева, вице-президент ГС «Межгосударственная гильдия инженеров консультантов».
- Марина Маменко, председатель правления ГС "Украинская Академия Педиатрических Специальностей".
- Наталья Онипко, президент и основатель БО «Благотворительный фонд «Залог».
"Уже завтра, 20 августа 2024 года, состоится первое заседание полного персонального состава Совета – участники рассмотрят поэтапный план восстановления Охматдета и предоставят рекомендации по его выполнению", — говорится в сообщении.
Напомним, по Украине прокатилась новая волна скандала вокруг возобновления столичного "Охматдета" и денег.
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