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Сформирован новый состав Совета по восстановлению "Охматдета": кто в него вошел

Сформирован новый состав Совета по восстановлению "Охматдета": кто в него вошел

В Совет Охматдет избрали новый состав / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Уже завтра, 20 августа 2024, состоится первое заседание полного персонального состава Совета.

В Совет по восстановлению "Охматдет" сформировали новый состав. В частности, в него вошли участники консультативно-совещательного органа.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Сообщается, что отбор состоялся по принципу рейтингового голосования, по которому были оценены заявки каждой из 10-ти заявок.

В Совет вошли 15 членов и членов:

  • Яко Силюе, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине.
  • Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине.
  • Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине.
  • Владимир Кудрицкий, глава правления ЧАО «Национальная энергетическая компания Укрэнерго».
  • Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО «Концерн ГАЛНЕФТОГАЗ».
  • Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА".
  • Евгений Гончар, начальник отдела формирования политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Украины.
  • Елена Ларина, Ведущий специалист по внутреннему контролю НДСЛ «Охматдет» Минздрава Украины.
  • Вячеслав Быков, член правления, директор исполнительный БФ «Таблеточки».
  • Александр Сушко, исполнительный директор Международного Фонда "Возрождение".
  • Инна Иваненко, исполнительный директор БФ «Пациенты Украины».
  • Тарас Лилик, заместитель Председателя Совета директоров по деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины.
  • Светлана Рева, вице-президент ГС «Межгосударственная гильдия инженеров консультантов».
  • Марина Маменко, председатель правления ГС "Украинская Академия Педиатрических Специальностей".
  • Наталья Онипко, президент и основатель БО «Благотворительный фонд «Залог».

"Уже завтра, 20 августа 2024 года, состоится первое заседание полного персонального состава Совета – участники рассмотрят поэтапный план восстановления Охматдета и предоставят рекомендации по его выполнению", — говорится в сообщении.

Напомним, по Украине прокатилась новая волна скандала вокруг возобновления столичного "Охматдета" и денег.

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