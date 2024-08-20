Сформирован новый состав Совета по восстановлению "Охматдета": кто в него вошел

В Совет по восстановлению "Охматдет" сформировали новый состав. В частности, в него вошли участники консультативно-совещательного органа.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Сообщается, что отбор состоялся по принципу рейтингового голосования, по которому были оценены заявки каждой из 10-ти заявок.

В Совет вошли 15 членов и членов:

Яко Силюе, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине.

Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине.

Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине.

Владимир Кудрицкий, глава правления ЧАО «Национальная энергетическая компания Укрэнерго».

Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО «Концерн ГАЛНЕФТОГАЗ».

Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА".

Евгений Гончар, начальник отдела формирования политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Украины.

Елена Ларина, Ведущий специалист по внутреннему контролю НДСЛ «Охматдет» Минздрава Украины.

Вячеслав Быков, член правления, директор исполнительный БФ «Таблеточки».

Александр Сушко, исполнительный директор Международного Фонда "Возрождение".

Инна Иваненко, исполнительный директор БФ «Пациенты Украины».

Тарас Лилик, заместитель Председателя Совета директоров по деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины.

Светлана Рева, вице-президент ГС «Межгосударственная гильдия инженеров консультантов».

Марина Маменко, председатель правления ГС "Украинская Академия Педиатрических Специальностей".

Наталья Онипко, президент и основатель БО «Благотворительный фонд «Залог».

"Уже завтра, 20 августа 2024 года, состоится первое заседание полного персонального состава Совета – участники рассмотрят поэтапный план восстановления Охматдета и предоставят рекомендации по его выполнению", — говорится в сообщении.

Напомним, по Украине прокатилась новая волна скандала вокруг возобновления столичного "Охматдета" и денег.

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