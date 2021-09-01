Сформировать коллективный иммунитет в случае коронавируса невозможно: врач Голубовская дала объяснение

Как показывают данные, защита после прививки и естественную защиту впоследствии ослабевают.
Сейчас в Украине продолжается вакцинация против коронавируса, а украинцы ждут, что прививки и перенесенный многими COVID-19 помогут сформировать коллективный иммунитет. Впрочем, врачи считают, что сформировать коллективный иммунитет в случае коронавируса невозможно.
Об этом рассказала Med.Oboz заслуженная врач Украины, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская.
По ее словам, вакцинация имеет две основные цели: индивидуальная защита и коллективный иммунитет.
"Первая — защита этого конкретного человека, то есть подготовка ее к встрече с вирусом для того, чтобы она или не заболел вообще, или получила более легкое течение заболевания, или, по крайней мере, осталась жива. Вторая — создать иммунологический слой, который не позволит возбудителю беспрепятственно распространяться в популяции. Здесь надо понимать, что вирус сейчас находится под селективным давлением нашей иммунной системы, факторов внешней среды, что, естественно, заставляет его видоизменяться и формировать различные варианты, некоторые из которых ускользают как от естественного иммунитета, так и поствакцинального. Одним из таких вариантов, например, Дельта, который сейчас доминирует во многих странах и уже есть в Украине. Поэтому следующий всплеск заболевания — это дело времени ", — рассказывает Голубовская.
По ее словам, сформировать так называемый коллективный иммунитет против COVID-19, практически невозможно. Как показывают данные, защита после прививки и естественную защиту впоследствии ослабевают. Кроме этого вирус мутирует.
"Постоянно появляются новые варианты, ускользают от иммунитета, и этот процесс будет только нарастать. Вакцинированы люди могут оставаться источником инфекции, то есть прервать циркуляцию возбудителя только способом иммунизации не удастся. Борьба с таким инфекционным заболеванием может быть эффективной только при соблюдении всего комплекса противоэпидемических мероприятий, из которых одной из важных составных частей является вакцинация ", — считает врач.
Она добавила, что в Украине пока нет ресурса придерживаться этих правил, а значит надеяться на то, что все именно закончится люди не должны, зато должны защищать себя от тяжелого течения болезни — а для этого сейчас есть все возможности.
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