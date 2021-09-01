Сформировать коллективный иммунитет в случае коронавируса невозможно: врач Голубовская дала объяснение

Как показывают данные, защита после прививки и естественную защиту впоследствии ослабевают.

Сейчас в Украине продолжается вакцинация против коронавируса, а украинцы ждут, что прививки и перенесенный многими COVID-19 помогут сформировать коллективный иммунитет. Впрочем, врачи считают, что сформировать коллективный иммунитет в случае коронавируса невозможно.

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Об этом рассказала Med.Oboz заслуженная врач Украины, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская.

По ее словам, вакцинация имеет две основные цели: индивидуальная защита и коллективный иммунитет.

"Первая — защита этого конкретного человека, то есть подготовка ее к встрече с вирусом для того, чтобы она или не заболел вообще, или получила более легкое течение заболевания, или, по крайней мере, осталась жива. Вторая — создать иммунологический слой, который не позволит возбудителю беспрепятственно распространяться в популяции. Здесь надо понимать, что вирус сейчас находится под селективным давлением нашей иммунной системы, факторов внешней среды, что, естественно, заставляет его видоизменяться и формировать различные варианты, некоторые из которых ускользают как от естественного иммунитета, так и поствакцинального. Одним из таких вариантов, например, Дельта, который сейчас доминирует во многих странах и уже есть в Украине. Поэтому следующий всплеск заболевания — это дело времени ", — рассказывает Голубовская.

По ее словам, сформировать так называемый коллективный иммунитет против COVID-19, практически невозможно. Как показывают данные, защита после прививки и естественную защиту впоследствии ослабевают. Кроме этого вирус мутирует.

"Постоянно появляются новые варианты, ускользают от иммунитета, и этот процесс будет только нарастать. Вакцинированы люди могут оставаться источником инфекции, то есть прервать циркуляцию возбудителя только способом иммунизации не удастся. Борьба с таким инфекционным заболеванием может быть эффективной только при соблюдении всего комплекса противоэпидемических мероприятий, из которых одной из важных составных частей является вакцинация ", — считает врач.

Она добавила, что в Украине пока нет ресурса придерживаться этих правил, а значит надеяться на то, что все именно закончится люди не должны, зато должны защищать себя от тяжелого течения болезни — а для этого сейчас есть все возможности.

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