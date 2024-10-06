Сгорел целый поселок: из-за лесного пожара на Харьковщине погибли люди, более тысячи домов уничтожены (фото)

Четверо человек: две женщины-переселенки, местная жительница и мужчина сгорели заживо.

В Харьковской области из-за лесного пожара полностью сгорел поселок Пески-Радьковские. Огонь унес жизни четырех жителей, уничтожил более тысячи домов.

Об этом написал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

В результате пожара, по словам Болвинова, четыре человека сгорели заживо. Жизнь двух женщин-переселенок, еще одной местной жительницы и мужчины унес огонь. Они просто не успели убежать – пламя распространялось бешеными темпами.

В Харьковской области из-за лесного пожара полностью сгорел поселок Пески-Радьковские

"Огонь снова пришел из Донетчины — со стороны села Рубцы перекинулся на Боровское лесничество. Верховой пожар охватил ландшафтный парк "Краснооскольский", а затем начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно в этой местности, на территории одного из благотворительных фондов и погибли люди, еще двое получили ожоги", — сообщил глава следственного управления ГУНП.

В Харьковской области из-за лесного пожара полностью сгорел поселок Пески-Радьковские

Также в лесу и близ него сгорело около 1100 деревянных домов, шестьдесят человек эвакуированы.

"Расследуем это дело и вскоре установим причину пожара. Не исключено, что лес в Донецкой области занялся из-за российских обстрелов", — отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Полтавской области в пожаре погибла целая семья. А именно в селе Слободка произошел пожар. После полной ее ликвидации в помещении обнаружены четыре человека без признаков жизни.

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