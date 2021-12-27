Сгорел заживо во время курения: в Одесской области произошел страшный пожар в доме

Общая площадь пожара – 50 метров квадратных.
В Одесской области во время курения в доме заживо сгорел мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось в одном из частных домов в поселке Малая Боярка. Там из-за неосторожного обращения с огнем погиб 57-летний мужчина. Его тело впоследствии обнаружили спасатели, занимавшиеся ликвидацией огня.
“По прибытию на место вызова, пожарными было установлено возгорание жилого дома и найдено тело хозяина 1964 года рождения. Общая площадь пожара – 50 метров квадратных”, – рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Напомним, что в Кировоградской области двое детей утонули, провалившись под лед.
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