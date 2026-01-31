"Сгорел заживо": жена погибшего в киевской клинике обвинила врачей в бегстве во время атаки

Обстрел Киева / © Ян Доброносов

В Киеве набирает обороты скандал вокруг трагической гибели пациента в частной клинике «Медиком». Наталья Смашная, жена мужа, погибшего в ночь на 5 января в результате попадания российского дрона в стационар медучреждения, обвинила персонал в халатности.

Об этом она заявила на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

По словам Натальи, ее муж Дмитрий был в стационаре на лечении от пневмонии. В ту ночь, когда звучала воздушная тревога, медицинский персонал, по утверждению потерпевшей, не выполнил своих обязанностей по эвакуации пациентов.

«Он доверил свою жизнь врачам, которые должны были его вылечить. Я ждала его дома с маленьким ребёнком. В ту ночь они должны были хотя бы разбудить моего мужа, предложить пройти в укрытие, но этого не сделали», — рассказала Наталья.

Женщина отмечает, что Дмитрий даже не осознал опасность, поскольку крепко спал.

«Вы даже не дали шанс выжить моему мужу. Была ночь. Он спал. Он даже не знал, что есть опасность. Он просто сгорел заживо. У него остался маленький ребенок, который ждет отца, который его любит», — заявила вдова.

По ее убеждению, именно безразличие персонала стало причиной трагедии: «Мой муж умер, но этого могло бы не быть, если бы его разбудили и провели в укрытие».

Юристы, представляющие интересы потерпевшей, сообщили: Наталья Смашная обратилась к руководству «Медикома» с просьбой компенсировать хотя бы расходы на погребение, ведь осталась одна с ребенком.

«Она похоронила его сама, она попросила компенсировать, ее не приняли» — отметил защитник потерпевшей Алексей Шевчук.

По информации адвокатов, есть показания других пациентов, которые в ту ночь также находились в стационаре. Люди утверждают, что во время тревоги персонал просто скрылся.

«Их никто не разбудил, их никто не предупредил о тревоге, их никто не провел в укрытие. Они даже не знали, где это укрытие находится. Персонал клиники просто покинул помещение. Сотрудники сбежали и бросили своих пациентов на произвол судьбы», — подчеркнул еще один представитель семьи, Юрий Радзиевский.

Когда попытки мирного урегулирования провалились — клиника предложила написать письменное обращение вместо диалога — семья решила идти в суд.

Сторона защиты готовит доказательную базу и собирает свидетелей, чтобы доказать вину заведения. Кроме гражданского иска, юристы настаивают на расследовании в рамках уголовного производства по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Что известно об атаке

Напомним, в ночь на 5 января российские войска атаковали Киев ударными БпЛА типа «Шахед». Одно из вражеских попаданий пришлось на частный медицинский центр в Оболонском районе столицы.

По данным ГСЧС, дрон целенаправленно ударил в четырехэтажное здание больницы на уровне второго этажа, где в тот момент находились пациенты на стационарном лечении, в том числе тяжелобольные, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека — им диагностировали травмы конечностей, отравление угарным газом, ссадины и острые стрессовые реакции. К сожалению, один человек погиб.

Всего в медучреждении во время обстрела находились 26 пациентов. Большинство из них — 25 человек — были оперативно эвакуированы и переведены в другие больницы Киева для продолжения лечения.