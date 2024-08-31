"Сгорела в собственной квартире: среди жертв ракетного удара РФ в Харькове — мать военного

Женщину обнаружили на десятом этаже после российской атаки.
В пятницу, 30 августа, Россия нанесла мощный ракетный удар по жилым домам Харькова. Среди жертв – мать военного.
Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
Он заметил, что сын погибшей приехал на место попадания, как только узнал об ударе, сдал ДНК. К сожалению, образцы совпали.
"Женщину нашли накануне на десятом этаже после российской атаки на жилой дом. Он, военнослужащий, приехал на место, как только узнал о трагедии. Но узнать мать было невозможно — поэтому наши криминалисты сравнили ДНК-профили погибшей с искавшим мать мужчиной и они совпали. Женщине был 71 год, она буквально сгорела в собственной квартире из-за вражеского удара авиабомбой", — написал он.
Напомним, в Харькове 31 августа объявлен траур из-за ракетного удара РФ по многоэтажке, в результате чего есть жертвы и многие пострадавшие.
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