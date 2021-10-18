Сгорела заживо: под Днепром женщина отравилась угарным газом и упала в костер

Женщина убирала на территории частного дома опавшие листья.
В Днепропетровской области пожилая женщина отравилась угарным газом во время того, как на территории частного дома сжигала листья. Женщина потеряла сознание и упала в костер.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Днепр оперативный".
Происшествие произошло 17 октября в поселке Богиновка. Там во время сжигании листьев 80-летняя женщина отравилась угарным газом, потеряла сознание и упала в костер. В результате чего местная жительница получила травмы, несовместимые с жизнью.
В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Напомним, что в Одесской область мужчина поджег своему знакомому грузовик и микроавтобус. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.