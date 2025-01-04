Сгорела заживо в собственном доме: спасатели в Запорожье ликвидировали пожар

Чрезвычайная ситуация возникла в 06.58 в одном из районов города.

3 января пожар в частном доме в Запорожье унес жизнь 64-летней владелицы дома.

Об этом сообщили ГСЧС Запорожья.

"На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которым пришлось работать в особо сложных условиях из-за сильного задымления. Для безопасного тушения пожара пожарные использовали специальные аппараты со сжатым воздухом", – говорится в сообщении.

Также читайте Під час обстрілу Чернігова загинув видатний освітянин: що про нього відомо

В ликвидации возгорания были задействованы 18 спасателей и 4 единицы специальной техники ГСЧС.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело хозяйки дома без признаков жизни. По предварительной версии, трагедия могла произойти по неосторожному обращению с огнем во время курения.

Соответствующие органы проводят детальное расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, на оккупированной части Запорожской области сотрудники ФСБ России убили мужчину, которого назвали "агентом ГУР" и "диверсантом".

Читайте также: