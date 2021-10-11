Сгорели голова и лицо: под Днепром в результате пожара в частном доме серьезно пострадал мужчина (фото)

Сгорели голова и лицо: под Днепром в результате пожара в частном доме серьезно пострадал мужчина (фото)

Что именно стало причиной пожара, устанавливают правоохранители.

В Подгородном Днепропетровской области вечером 10 октября произошел серьезный пожар: горел частный дом. В результате чего пострадал 61-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось на улице Шоссейной. Там на территории частного дома, в летней кухне, произошел пожар. Огонь буквально за несколько минут уничтожил перекрытия здания, а также домашнее имущество.

В результате происшествия пострадал мужчина 1960 года рождения: у него обгорела голова и лицо. Гражданина госпитализировали в городскую больницу.

УНИАН

Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, что в Харькове на открытой территории, возле водоема, произошел пожар в одноэтажном здании. Есть погибшие.

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