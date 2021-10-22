Сгорели пять квартир, погиб мужчина: в Днепре произошел масштабный пожар в жилом доме (фото)

Сгорели пять квартир, погиб мужчина: в Днепре произошел масштабный пожар в жилом доме (фото)

Что именно стало причиной возгорания, сейчас неизвестно.

В Днепре во время пожара в доме сгорели пять квартир. Огонь охватил 100 "квадратов" территории. В результате происшествия заживо сгорел человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Как стало известно, происшествие случилось на улице Украинской. Там загорелся одноэтажный дом на шесть квартир. Была угроза, что огонь перейдет и на соседние домовладения. В результате происшествия огонь уничтожил имущество пяти квартир, а также крыша над ними на общей площади в 100 "квадратов".

Кроме того, во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело 49-летнего мужчины.

ДСНС в Днепропетровской области

Что именно стало причиной возникновения огня, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, что под Харьковом во время пожара в жилом доме заживо сгорела целая семья.

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