Сгорели заживо: на Закарпатье в жуткой ДТП погибли патрульный военный и двое молодых девушек (фото)

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
В селе Великие Лучки на трассе Мукачево-Чоп 15 октября в 4:00 утра столкнулись легковой автомобиль и эвакуатор. В ДТП погибли 4 человека.
Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.
По данным следствия, Renault врезался в эвакуатор, который забирал автомобиль, поскольку на этом месте несколько часов назад уже произошло ДТП. Сразу после столкновения легковой автомобиль загорелся. Пожар ликвидировали работники ГСЧС.
На месте ДТП в автомобиле заживо сгорели 4 человека. Их лица уже установили. За рулем авто был сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области. Также в аварии погибли пассажиры легковушки — военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки в возрасте 17 и 18 лет. Все они были жителями города Чоп Закарпатской области. В МВД Украины уточнили, что погиб 21-летний лейтенант полиции Игорь Марчишак. Он работал в полиции с 2017 года.
В аварии пострадал и 44-летний водитель эвакуатора. Его госпитализировали.
В полиции открыли производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек). Продолжается следствие.
Напомним, в Закарпатской области ночью 15 октября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Там водитель автомобиля врезался в эвакуатор. После столкновения автомобиль загорелся.