Сгорели заживо: на Закарпатье в жуткой ДТП погибли патрульный военный и двое молодых девушек (фото)

Сгорели заживо: на Закарпатье в жуткой ДТП погибли патрульный военный и двое молодых девушек (фото)

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

В селе Великие Лучки на трассе Мукачево-Чоп 15 октября в 4:00 утра столкнулись легковой автомобиль и эвакуатор. В ДТП погибли 4 человека.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

По данным следствия, Renault врезался в эвакуатор, который забирал автомобиль, поскольку на этом месте несколько часов назад уже произошло ДТП. Сразу после столкновения легковой автомобиль загорелся. Пожар ликвидировали работники ГСЧС.

На месте ДТП в автомобиле заживо сгорели 4 человека. Их лица уже установили. За рулем авто был сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области. Также в аварии погибли пассажиры легковушки — военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки в возрасте 17 и 18 лет. Все они были жителями города Чоп Закарпатской области. В МВД Украины уточнили, что погиб 21-летний лейтенант полиции Игорь Марчишак. Он работал в полиции с 2017 года.

МВД

В аварии пострадал и 44-летний водитель эвакуатора. Его госпитализировали.

В полиции открыли производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек). Продолжается следствие.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Напомним, в Закарпатской области ночью 15 октября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Там водитель автомобиля врезался в эвакуатор. После столкновения автомобиль загорелся.

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