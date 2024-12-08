Сгорели заживо в авто: в Запорожье идентифицировали тела семи человек, погибших в результате удара РФ

В Запорожье криминалисты с помощью ДНК-экспертизы идентифицировали тела семи человек, сгоревших заживо в автомобилях по причине российского авиаудара 6 декабря.

Об этом сообщает Национальная полиция.

В полиции напомнили, что в результате удара по Запорожью 6 декабря, когда россияне "влупили" ФАБ-250 по жилому району, погибли 10 человек, 7 из них сгорели в автомобилях, оказавшись рядом с эпицентром взрыва.

Поскольку по визуальным признакам идентифицировать их было невозможно, специалисты-криминалисты применили в работе криминалистическую лабораторию. Процесс опознания семи граждан был проведен посредством ДНК-исследования через сопоставление с биологическими образцами, взятыми у родных.

Напомним, 6 декабря российская армия нанесла удар по Запорожью, попав в СТО. На станции техобслуживания загорелись автомобили. В результате авиаудара погибли 10 человек, еще 27 пострадали. Среди погибших — двое детей.

В субботу, 7 декабря, в Запорожской области объявлен День траура по погибшим от российского обстрела, который произошел накануне.

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