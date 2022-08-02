Шабаш на крови и костях: оккупанты планируют провести рок-концерт на "Азовстали"

Российские оккупанты только обещаниями "улучшают" жизнь в захваченном Мариуполе.

В то же время россияне планируют провести рок-концерт на заводе "Азовсталь", где долгое время украинская армия держала оборону.

Об этом сообщили в городском совете Мариуполя.

Чиновники отмечают, что таким образом оккупанты пытаются отвлечь жителей от настоящих проблем. Ведь в городе до сих пор под завалами остаются тела сотен погибших, нет водоснабжения и отопления.

"Русские оккупанты продолжают делать рекорды в своем цинизме. Теперь они анонсируют проведение рок-концерта на меткомбинате, где погибли наши Герои. В очередной раз они пытаются отвлечь жителей от настоящих проблем картинными мероприятиями", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в оккупированном Мариуполе продолжают разбирать завалы поврежденных в результате российских атак зданий. В Приморском районе весь процесс контролирует так называемая "полиция "ДНР". Впрочем, она не только следит за разбором завалов, но и фактически контролирует разграбление квартир и домов.