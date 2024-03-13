Шабунин после возбуждения дел ГБР рассказал, чем занимается в армии

Шабунин утверждает, что некоторое время находился в зоне боевых действий на востоке, а сейчас перевелся в другое подразделение Сил обороны.

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин после того, как ГБР открыла против него два уголовных дела, рассказал о своей службе в Силах обороны.

Об этом он написал в Facebook.

Шабунин заверил, что на второй день полномасштабного вторжения он добровольно мобилизовался в ТРО ВСУ для защиты столицы.

Он рассказал, что после отступления россиян из Киевщины сосредоточился в армии над:

реформированием тылового и вооруженного обеспечения СО (включая ликвидацию ключевых коррупционных схем);

Развитием цифровых систем ВСУ (в первую очередь – боевых) и обеспечением СО ситуационной осведомленностью;

Отдельными спецпроектами, например: обеспечением СО средствами связи или помощью военным стартапам (отдельные из которых стали одними из наиболее эффективных подразделений СО).

"Для реализации этих задач (по окончании киевской операции) меня откомандировали в НАПК (более короткую командировку) и специализированные центры Минобороны и Генштаба (длиннее командировки). Значительную часть приказов на такое откомандирование отдавали руководители Генштаба", – пояснил активист.

Шабунин утверждает, что в зоне боевых действий на востоке находился "как в составе 207-го батальона ТрО (прошлое лето – начало осени), так и раньше, во время описанных выше откомандировок из него".

"В последний раз (не считая коротких командировок) я вернулся с востока — осенью вместе со всем 207-м батальоном, который вывели на ротацию. И только после возвращения перевелся в другое подразделение Сил обороны", — подытожил он.

Ранее сообщалось, что ГБР арестовало головной офис "Синево Украина".

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