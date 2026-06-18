Шаг к изоляции Крыма: удар по мосту в Новоазовске стал началом блокады полуострова

Силы обороны ударили по мосту через Грузский Еланчик в Новоазовске / © скриншот с видео

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В ночь на 15 июня Силы обороны Украины успешно атаковали мост в оккупированном Новоазовске Донецкой области, который является ключевой частью логистического маршрута из РФ на захваченные территории. Повреждение этой переправы через реку Грузский Еланчик способно подорвать поставки россиян и даже запустить процесс блокады оккупированного Крыма.

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире «24 Канала» объяснил, что этот удар является частью системного плана Украины по изоляции полуострова.

Самое важное — даже не уничтожение мостов

Свитан подчеркнул, что действия, предпринимаемые Силами обороны, направлены на то, чтобы вернуть в Украину временно оккупированный Крымский полуостров.

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«Сейчас есть возможность освободить Крым малыми силами на крыле, уничтожая логистику врага разного уровня. Также нужно учитывать, что через месяц-полтора российские резервы начнут двигаться в сторону линии фронта. Поэтому чем раньше мы отменяем враждебную логистику, тем лучше. Это очень грамотный подход», — заметил военный эксперт.

Если удастся отсечь Крым от снабжения, то российских военных, их баз там не останется. Потому что, по его словам, с военной точки зрения Крым не самодостаточен и для его обеспечения нужны очень большие ресурсы, поставляемые с материка.

Поэтому удары по мостам должны продолжаться, но они должны быть перманентными, и их география должна расширяться. К тому же, россияне в районе любого моста могут бросить, например, понтонную переправу. Но и по ней также потребуется работа, потому что основная задача — даже не уничтожение мостов, а уничтожение логистики», — отметил Роман Свитан.

Полковник ВСУ в запасе добавил, что такие удары должны быть столь же постоянными, как и атаки по российским нефтяным объектам.

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Отметим, что в последнее время усилились удары Украины по мостам, соединяющим временно оккупированный Крым с Херсонской областью. В Defense Express отмечают, что украинские силы используют для ударов по мостам беспилотники FP-2 и Бегемот. Однако эти средства не столь мощны, чтобы полностью разрушить переправы. При этом дроны могут повредить мосты до такого состояния, что они будут непригодны для проезда тяжелой техники.

Тогда россияне будут использовать понтонные переправы, но они еще более уязвимы к поражениям и по ним может не пройти определенная техника.

Поэтому удары украинских военных по мостам влияют на логистику врага, замедляя поставки, создавая большие очереди из грузовиков и фур.

В свою очередь руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что украинские силы в ночь на 15 июня ударили по мосту через Грузский Еланчик в Новоазовске. Во время атаки на переправе находились грузовики. По словам Андрющенко, мост был отремонтирован оккупантами в 2024 году для увеличения грузопотока. Он считает, что если удастся, в частности, этот мост «вывести из уравнения логистики», то в блокаде будет не только Крым, но и Мариуполь.

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«Бавовна» в Крыму: последние новости

Напомним, во временно оккупированном Крыму беспилотники атаковали важный железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное, после чего вспыхнул пожар, а местные жители сообщили о около 20 взрывах.

Ранее в Крыму раздались взрывы и пропал свет: сообщают об атаке дронов.

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