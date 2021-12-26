"Шаг навстречу": в ВСУ заговорили о дистанционной подаче документов для взятия на военный учет женщинам

"Шаг навстречу": в ВСУ заговорили о дистанционной подаче документов для взятия на военный учет женщинам

По словам министра, взятие на учет фактически не изменит жизнь украинских женщин.

В Минобороны решили сделать более комфортными условия предоставления документов для женщин для взятия на военный учет. Для этого рассматривают возможность сделать это дистанционно.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

"Хочу успокоить согражданок. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ.

Во-вторых, готовится такой порядок постановки на военный учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимально процедур. В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших сограждан, чьи специальности в перечне для военного учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным.

В третьих, со взятием на военный учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное – Вооруженные Силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал.

Это шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины, во избежание лишних процедур при занимании должности по своей специальности.", — рассказал Залужный.

Он отметил, что в Минобороне планируют ввести переходную норму, касающуюся собраний (учений) военнообязанных, а именно: на учения женщины будут отбывать исключительно по желанию.

Напомним, что новые нормы по военному учету женщин касаются беременных, а также матерей с малолетними детьми.

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