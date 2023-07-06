Шаг за шагом: как правильно стерилизовать банки для консервации

Консервирование продуктов на зиму – это обычное дело для каждого украинца на протяжении всего лета. Чтобы консервация не портилась и долго сохранялась, нужно правильно стерилизовать банки. Стерилизация гарантирует отсутствие микробов, которые могут привести к порче консервов. В статье приведена пошаговая подготовка к стерилизации стеклянной тары в несколько способов.

Подготовка банок

Сначала нужно выбрать невредимые банки, без сколов и царапин. Затем их следует тщательно очистить: удалить все метки, наклейки, ржавчину от крышек на наружной поверхности. Мыть банки следует в горячей воде с использованием хозяйственного мыла, горчицы или пищевой соды. Перед началом стерилизации важно убедиться, что тара совершенно чистая.

Выбор метода стерилизации

Банки можно стерилизовать с помощью термической и химической обработки. Выбор метода зависит от личных предпочтений и доступности материалов. Термическая стерилизация происходит при высокой температуре, например, с помощью кипячения или обжигания в духовке. При химической стерилизации, обычно, используют хлорные растворы или специальные таблетки.

Термическая стерилизация: кипячение, в духовке, в микроволновке и на пару

Чтобы прокипятить банки в воде, нужна достаточно большая кастрюля, на дно которой следует положить полотенце, чтобы банки не трескались при нагревании. Банки и крышки следует аккуратно погрузить в воду и кипятить 10-15 минут. Извлекать их нужно осторожно, помогая себе полотенцем, чтобы не обжечься. Стерилизованную тару нужно сразу накрывать крышками.

Для стерилизации банок на пару сначала нужно положить в небольшую кастрюлю крышки, залить водой и довести ее до кипения. Затем берем сито, форму для вареников или металлический дуршлаг, ставим на кастрюлю и переворачивая банки горлышком вниз, стерилизуем в течение пятнадцати минут каждую. Для трехлитровых банок можно использовать чайник, тогда не понадобятся дополнительные средства.

Консервация

В духовке банки можно стерилизовать вместе с крышками при температуре 110 градусов. В таком случае лучше выбирать крышки, которые закручиваются, поскольку резинка в духовке может расплавиться. Крышки с резинками стоит отдельно кипятить в воде. Банки из духовки не следует вынимать сразу - они могут потрескаться от перепада температуры. Нужно дать им время для остывания.

В микроволновке нельзя стерилизовать крышки. Банки следует залить водой, не доливая на полтора сантиметра. Затем на полной мощности даем банкам прокипеть три минуты. Далее выливаем воду и ставим тару горлышком вниз для просушки.

Химическая стерилизация

Если нравится химический метод стерилизации, необходимо убедиться в верности пропорций стерилизующего средства. Следует четко придерживаться инструкций на упаковке при применении таких веществ. Обычно, это может быть некоторое количество хлорного раствора или таблеток, которые растворяются в воде.

Положите банки в большую миску или раковину и залейте их раствором на определенное время. Затем хорошо промойте тару чистой водой.

Тщательная и правильная стерилизация банок для консервации обеспечит качество и длительную сохранность домашних консервов.

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