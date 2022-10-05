Shahed-136: иранские дроны-камикадзе, которые издают звук "мопеда" и взрываются в указанной точке

Еще в августе 2022 года у Washington Post появилось сообщение о том, что Иран поставил в Россию партию беспилотников Shahed-136 и Mohajer-6. А в сентябре в иранском новостном агентстве Kayhan писали о продаже этих дронов "неназванной иностранной стране".

В то же время, иранская власть 5 октября 2022 года указала на свою непричастность к поставкам беспилотников России. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани на сайте МИД страны написал: "Исламская Республика Иран считает опубликованную новость о поставках России беспилотников для использования в войне в Украине безосновательной и не подтверждает ее".

В начале октября 2022 года военный эксперт Олег Жданов предупредил украинцев об иранских дронах-камикадзе Shahed-136, которые Россия уже начала использовать на территории Украины. По-народному их называют "мопедами" из-за особого звука, который они издают в воздухе. Он похож на работу двигателя мопеда. Эти беспилотники летают очень низко, поэтому система ПВО может не видеть их. В идеальную погоду звук слышен на 20 км, а летит дрон со скоростью 150 км в час. Поэтому, если вовремя предупредить ВСУ о "Мопеде", время сбить его есть.

Беспилотной авиации Иран уделял достаточно много внимания. А все потому, что долгое время строгие санкции не позволяли стране развивать пилотируемую авиацию или какие-либо сложные системы вооружения. Поэтому беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Иране много и часто применяют в военных действиях, которые Иран постоянно ведет со своими соседями.

Украинские Вооруженные Силы уже уничтожали их на нашей территории. В частности, регулярно сбиваются и дроны-камикадзе Shahed-136, российские войска окрестившие "Герань M214" — для маскировки.

Shahed-136, "Герань" или "Шахид" — это

Shahed-136: характеристики / Фото: Defence express

Такой тип БПЛА как этот дрон-камикадзе еще называют "барражирующий боеприпас". То есть, он прилетает в указанную точку, а потом там взрывается. На другие задачи эти беспилотники не рассчитаны. Поэтому их делают дешевыми и простыми. В Иране Shahed-136 очень много именно по этой причине.

Этот летающий аппарат отличается аэродинамической схемой "летающее крыло", благодаря которой дрон имеет низкое сопротивление и высокую дальность полета.

Изготовляются беспилотники данного типа из гетинакса – это композит на основе бумаги. А винт, толкающий двигатель, вообще деревянный. Такие материалы, конечно, очень удешевляют саму конструкцию, но, в то же время, еще и делают обнаружение дрона с помощью радара очень сложным.

Шахид-136 не может работать на большой высоте. А все из-за двигателя, который в нем используется. Это поршневой четырехцилиндровый авиационный двигатель иранской фирмы Mado MD-550 (он является копией немецкого двигателя L550 от фирмы Limbach) . Поэтому беспилотник-камикадзе летает довольно медленно и шумно. Но при этом БПЛА может находиться в воздухе до 24 часов и может лететь до 1000 км. Правда, более точных данных об этой модели мало.

В боевой части дрона всего лишь 40-50 кг взрывчатки, беспилотник может нести 4-8 ракет или бомб. К примеру, в боевой крылатой ракете "Калибр" боевая часть состоит из 200-450 кг (в зависимости от модификации).

Основные характеристики Shahed-136

Сразу стоит подчеркнуть – заявленные характеристики могут отличаться от реальных, ведь в настоящее время информации об этих дронах-камикадзе очень мало. Вся она была взята из открытых источников:

Shahed-136 – БПЛА с боевой частью, который может длительное время находиться в режиме ожидания вблизи цели, а после команды оператора сразу атаковать ее. Также он может выполнять задание, на которое его запрограммировали автоматически.

Главное предназначение этого дрона – поражать цели на далеком расстоянии. Наводится он по спутниковым координатам и запускается со спусковой платформы. Установка для запуска имеет вид небольшого контейнера, замаскированного под грузовик или вагон поезда. Одновременно на такой платформе может находиться до пяти беспилотников.

Боеголовку устанавливают в носовой части. Обычно дроны запускают парами или стаями. Если один или несколько взбивают, другие начинают входить в цель. Стандартный вариант Shahed-136 поражает только стационарные объекты.

Тактико-технические характеристики БПЛА:

дальность полета – до 1000 км;

скорость — 185 км/ч;

вес — 200 кг;

длина – 3,5 м;

размах крыльев – 2,5 м;

головная часть может нести до 50 кг взрывчатки.

5 октября 2022 года также появилась информация о том, что на сбитом иранском дроне-камикадзе украинские специалисты нашли достаточно продвинутое устройство цифровой связи. Маркировка была затерта, но по целому ряду признаков стало понятно, что здесь используется процессор американской компании Altera (с 2015 года приобретена Intel). Скорее всего, устройство спроектировали специалисты, обучавшиеся в США.

Что означают названия "Шахид" и "Shahed"

Официальным названием этих иранских дронов-камикадзе является "Шахед" (Shahed), а не "Шахид". Шахидами их назвали из-за того, что они взрываются на месте назначения. А само слово с арабского означает "мученик" — человек, погибающий за веру.

Слово же "шахед" можно перевести как "свидетель" или "наблюдатель". Впрочем, в арабском языке эти слова однокоренные, ведь здесь "шахиды" — не только люди, погибающие за веру, но и свидетели в суде. Потому иранские дроны можно именовать обоими вариантами.

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