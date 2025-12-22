ТСН в социальных сетях

Украина
808
1 мин

"Шахед" атаковал поезд под Коростенем: есть пострадавшие (фото)

Травмированы четыре человека, в том числе машинист и помощник.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дрон повредил поезд в Житомирской области

Дрон повредил поезд в Житомирской области

Недалеко от Коростеня на Житомирщине с рельсов сошел грузовой поезд из-за атаки дрона «Shahed». Пострадали четверо работников «Укрзализныци».

Об этом сообщили в ГСЧС.

«В результате российской атаки БпЛА на объекты энергетической и транспортной инфраструктуры области пострадали четверо работников „Укрзализныци“, — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали пострадавших из поврежденных локомотивов и передали медикам «скорой».

На месте инцидента

На месте инцидента

В настоящее время все возгорания ликвидированы, продолжаются восстановительные работы. На месте работают чрезвычайники, представители всех экстренных служб, «Укрзализныци» и волонтеры Украинского Красного Креста.

Напомним, неподалеку от Коростеня с рельсов сошел грузовой поезд. Перевозчик позже сообщили, что по предварительной информации, грузовой поезд был поражен вследствие детонации, вероятно, БпЛА типа «Shahed».

Поезд атаковали дроном

Поезд атаковали дроном

«Укрзализныця» предупреждает, что из-за инцидента с существенной задержкой будет следовать поезд 45/46 (его уже отвели на соседнюю станцию и перенаправят по объездному маршруту). Также будет меняться движение для других поездов, их уже перенаправляют через Шепетовку, Козятин, Фастов. Задержки ожидаются от трех часов.

По данным Воздушных сил, в ночь на 22 декабря россияне запустили по Украине 86 ударных БпЛА типа Shahed, «Гербера» и других типов.

Украинская ПВО обезвредила 58 дронов на севере, юге и востоке страны. 26 БпЛА попали в 12 местах, еще в одном упали обломки.

