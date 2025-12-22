"Шахед" атаковал поезд под Коростенем: есть пострадавшие (фото)

Дрон повредил поезд в Житомирской области

Недалеко от Коростеня на Житомирщине с рельсов сошел грузовой поезд из-за атаки дрона «Shahed». Пострадали четверо работников «Укрзализныци».

Об этом сообщили в ГСЧС.

«В результате российской атаки БпЛА на объекты энергетической и транспортной инфраструктуры области пострадали четверо работников „Укрзализныци“, — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали пострадавших из поврежденных локомотивов и передали медикам «скорой».

На месте инцидента

В настоящее время все возгорания ликвидированы, продолжаются восстановительные работы. На месте работают чрезвычайники, представители всех экстренных служб, «Укрзализныци» и волонтеры Украинского Красного Креста.

Напомним, неподалеку от Коростеня с рельсов сошел грузовой поезд. Перевозчик позже сообщили, что по предварительной информации, грузовой поезд был поражен вследствие детонации, вероятно, БпЛА типа «Shahed».

Поезд атаковали дроном

«Укрзализныця» предупреждает, что из-за инцидента с существенной задержкой будет следовать поезд 45/46 (его уже отвели на соседнюю станцию и перенаправят по объездному маршруту). Также будет меняться движение для других поездов, их уже перенаправляют через Шепетовку, Козятин, Фастов. Задержки ожидаются от трех часов.

По данным Воздушных сил, в ночь на 22 декабря россияне запустили по Украине 86 ударных БпЛА типа Shahed, «Гербера» и других типов.

Украинская ПВО обезвредила 58 дронов на севере, юге и востоке страны. 26 БпЛА попали в 12 местах, еще в одном упали обломки.