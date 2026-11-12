"Шахед" может появиться ниоткуда: Флэш рассказал о новом изобретении россиян

Сергей Бескрестнов / © Associated Press

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Российские ударные беспилотники типа Shahed могут приближаться к целям почти без звука не благодаря дополнительному электродвигателю, а из-за отключения основного реактивного двигателя на завершающем этапе полета.

Об этом сообщил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).

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«В группах ВСУ в Signal распространяется информация о дополнительном электрическом двигателе на „Шахеде“ для полета без звука. Такого двигателя нет, а вот что есть — это тактика отключения реактивного двигателя перед ударом», — написал он.

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Он также отметил, что реактивный двигатель обеспечивает достаточный разгон и инерцию для завершающей части полета в тишине.

По его словам, в последнее время фиксируют попытки приближения к цели на очень низких высотах там, где на пути «Шахеда» нет препятствий. Это делают, чтобы их не видели украинские РЛС.

Ранее сообщалось, что Россия стала атаковать Украину залпами, запуская одновременно по несколько десятков дронов и ракеты в одну цель. Кроме того, враг начал запускать «Шахеды» днем.

Кроме того, российские военные начали оснащать дешевые дроны-приманки типа «Гербера» опасными шрапнельными боевыми частями, представляющими смертельную угрозу как для военных, так и для гражданских.

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