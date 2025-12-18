ТСН в социальных сетях

"Шахед" над школой: дрон РФ пролетел над головами детей

В Днепровском районе Днепропетровской области дрон пролетел прямо над школой.

"Шахед" над школой: дрон РФ пролетел над головами детей

Шахед пролетел над школой в Днепровском районе / © ТСН.ua

В ходе сегодняшней воздушной атаки российских войск в Днепровском районе Днепропетровской области российский беспилотник пролетел непосредственно над зданием школы.

Об этом сообщили очевидцы и обнародовали соответствующие видео в социальных сетях.

По предварительной информации, дрон пролетал прямо над учебным заведением.

Напомним, что в Одесской области российские войска атаковали ударным беспилотником гражданский автомобиль, в котором находились женщина и трое детей. В результате удара женщина скончалась по дороге в больницу. А дети получили телесные повреждения. У них острая реакция на стресс.

Вражеский дрон попал в частный автомобиль, который двигался через мост в Одесском районе.

Известно, что атака на Одесчину повлекла за собой ограничение движения транспорта к границе с Молдовой.

