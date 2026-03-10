- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1033
- Время на прочтение
- 1 мин
«Шахед» попал в объект транспортной инфраструктуры: что известно
По данным властей, в регионе сработали силы ПВО, но есть "прилеты".
Вечером 9 марта российская армия атаковала объект транспортной инфраструктуры в Николаевской области. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
По данным властей, инцидент произошел в Баштанском районе. Прошло без пострадавших.
«Вчера вечером враг атаковал БПЛА типа „Shahed 131/136“ объект транспортной инфраструктуры в Снигиревской общине», — уточнил глава ОВА.
Атака на Николаевскую область
Глава ОВА сообщил, что в Николаевской области были сбиты/подавлены четыре ударных БпЛА типа «Shahed 131/136» и беспилотников-имитаторов разных типов.
Кроме того, в Николаевском районе россияне дважды атаковали FPV-дронами и одним ударным дроном типа «Молния» Куцурубскую общину.
Напомним, ночью армия РФ нанесла массированный удар по Днепру. В городе пострадали не менее 10 человек, среди них — 12-летний мальчик. В общей сложности российская армия атаковала три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.