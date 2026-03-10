ТСН в социальных сетях

«Шахед» попал в объект транспортной инфраструктуры: что известно

По данным властей, в регионе сработали силы ПВО, но есть "прилеты".

Беспилотник.

Беспилотник.

Дополнено новыми материалами

Вечером 9 марта российская армия атаковала объект транспортной инфраструктуры в Николаевской области. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По данным властей, инцидент произошел в Баштанском районе. Прошло без пострадавших.

«Вчера вечером враг атаковал БПЛА типа „Shahed 131/136“ объект транспортной инфраструктуры в Снигиревской общине», — уточнил глава ОВА.

Атака на Николаевскую область

Глава ОВА сообщил, что в Николаевской области были сбиты/подавлены четыре ударных БпЛА типа «Shahed 131/136» и беспилотников-имитаторов разных типов.

Кроме того, в Николаевском районе россияне дважды атаковали FPV-дронами и одним ударным дроном типа «Молния» Куцурубскую общину.

Напомним, ночью армия РФ нанесла массированный удар по Днепру. В городе пострадали не менее 10 человек, среди них — 12-летний мальчик. В общей сложности российская армия атаковала три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.

