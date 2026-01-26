ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
572
Время на прочтение
1 мин

"Шахед" пролетел над Киевом, а тревогу не объявили: почему это очень плохая новость

Днем 26 января в Киеве зафиксировали пролет российского Шахеда, впрочем воздушную тревогу не объявляли.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
"Шахед"

"Шахед" / © Associated Press

Пролет вражеского дрона над центром Киева без объявления воздушной тревоги является тревожным сигналом, может свидетельствовать не об отсутствии работы ПВО, а о полете БпЛА ниже высоты в 100 метров. Но хуже всего является достижение вражеского дрона столицы без обнаружения, что говорит о стратегической информации, которой владеет РФ.

Об этом рассказал Николай Мельник, экскомандир механизированной роты M2 Bradley, в эфире «День LIVE».

Ему задали вопрос о том, действительно ли инцидент сышнализирует о том, что у нас есть проблема с ПВО. По его словам, дрон смог добраться до Киева без раннего обнаружения, вероятно, из-за того, что летел на низкой высоте.

Мельник также акцентировал: тот факт, что беспилотник смог пройти маршрут в столицу и не был обнаружен, очень тревожен. Это говорит о том, что россияне владеют информацией о расположении наших постов ПВО и МВГ.

«Если это произошло – для нас это очень плохие новости», – завершил ветеран ВСУ.

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара беспилотниками.

«Киев — угроза применения враждебных БПЛА», — говорилось в сообщении Воздушных сил.

Людей попросили срочно пройти в укрытие гражданской защиты.

Дата публикации
Количество просмотров
572
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie