"Шахед" снова атаковал объект украинского ПВО: детали от советника главы Минобороны

Российские войска применяют дроны с онлайн-управлением для поражения украинской ПВО

Российский «Шахед» с онлайн-управлением снова атаковал объект украинского ПВО.

Об этом заявил советник министра обороны, специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флэш) Бескрестнов.

«Шахед с онлайн-управлением снова атаковал объект ПВО. К сожалению, я не могу рассказать вам все подробности. Я прошу всех, кто задействован в ПВО, не ждать приказов командования, а также анализировать ситуацию и думать», — призвал «Флэш».

Эксперт назвал алгоритм россиян для поражения объектов украинского ПВО:

1. Сначала пролетающий Шахед или Гербера проводит разведку объекта ПВО. Стоит ли он на месте, как часто меняет позиции.

2. Затем применяется тактика двойного удара. Одна цель отвлекает огонь на себя, другая в этот момент атакует объект.

Флэш призывает подразделения ПВО маскироваться, менять позиции на запасные, наблюдать за пролетами развод БПЛА.

«Когда экипаж работает по цели, кто обязательно рядом должен смотреть на „Вираж“ на наличие других целей рядом. Не стреляйте просто так, если цель далековато, не выдавайте позиции. Техника — это только железо, берегите свою жизнь», — подчеркнул советник главы Минобороны.

В комментариях «Флэш» дал совет для работы мобильно-огневых групп ПВО.

