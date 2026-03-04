«Шахед» влетел в пассажирский поезд в Николаеве: в Сети появились первые кадры

Поезд Укрзализныци. / © Укрзализныця

Утром 4 марта в Сети появились видео охваченного пламенем пассажирского поезда в Николаеве. В один из вагонов попал российский «Шахед».

Об этом сообщили местные ресурсы.

В частности, информация появилась в Телеграмм-канале «Новости Николаева». На видео видно, как в одном из вагонов после удара вспыхнул пожар. Ее уже удалось ликвидировать спасателям.

Пока информации о пострадавших и других деталях нет. В соцсетях публикуют фото и видео с места происшествия.

В Николае российский дрон-камикадзе «Шахед» попал в вагон.

В Николае «Шахед» попал в вагон поезда «УЗ».

Атака на Николаев

После полуночи в Николаеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. В частности, дважды утром: 07:16 — 08:19, 08:40 — 08:54. Военные предупреждали об угрозе беспилотников. В городе произошло несколько взрывов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил атаку на город. По его словам, поврежден объект транспортной инфраструктуры. Впрочем, от деталей он удержался.

«Николаев. В результате атаки „Шахедов“ поврежден объект транспортной инфраструктуры. Возник пожар. Легкие ранения получил мужчина, он госпитализирован. Все службы работают», — подчеркнул чиновник.

Атаки РФ на железную дорогу — последние новости

2 марта РФ ударила по поезду с пассажирами в Криворожском районе Днепропетровской области. Россияне атаковали пригородный поезд во время движения. Один человек из-за атаки погиб.

Заметим, уже долгое время «Укрзализныця» вносит коррективы в движение поездов по ряду регионов из-за ситуации в области безопасности и последствий обстрелов. В частности, в Харьковской и Донбассе, а также между Днепром и Запорожьем, введены автобусные трансферы.

Ночной обстрел Украины

Напомним, ночью 4 марта армия РФ атаковала Украину беспилотниками. В частности, россияне атаковали Сумы, Харьков, Одесскую и Днепропетровскую области.

Утром Воздушные силы сообщили, что в течение ночи враг атаковал 149 ударными БпЛА, из которых 100 — это Shahed. Противовоздушной обороной было сбито/подавлено 129 дронов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 19 ударных беспилотников на 15 локациях.