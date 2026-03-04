- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1378
- Время на прочтение
- 2 мин
«Шахед» влетел в пассажирский поезд в Николаеве: в Сети появились первые кадры
Местные власти подтвердили атаку российских дронов по транспортной инфраструктуре Николаева.
Утром 4 марта в Сети появились видео охваченного пламенем пассажирского поезда в Николаеве. В один из вагонов попал российский «Шахед».
Об этом сообщили местные ресурсы.
В частности, информация появилась в Телеграмм-канале «Новости Николаева». На видео видно, как в одном из вагонов после удара вспыхнул пожар. Ее уже удалось ликвидировать спасателям.
Пока информации о пострадавших и других деталях нет. В соцсетях публикуют фото и видео с места происшествия.
Атака на Николаев
После полуночи в Николаеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. В частности, дважды утром: 07:16 — 08:19, 08:40 — 08:54. Военные предупреждали об угрозе беспилотников. В городе произошло несколько взрывов.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил атаку на город. По его словам, поврежден объект транспортной инфраструктуры. Впрочем, от деталей он удержался.
«Николаев. В результате атаки „Шахедов“ поврежден объект транспортной инфраструктуры. Возник пожар. Легкие ранения получил мужчина, он госпитализирован. Все службы работают», — подчеркнул чиновник.
Атаки РФ на железную дорогу — последние новости
2 марта РФ ударила по поезду с пассажирами в Криворожском районе Днепропетровской области. Россияне атаковали пригородный поезд во время движения. Один человек из-за атаки погиб.
Заметим, уже долгое время «Укрзализныця» вносит коррективы в движение поездов по ряду регионов из-за ситуации в области безопасности и последствий обстрелов. В частности, в Харьковской и Донбассе, а также между Днепром и Запорожьем, введены автобусные трансферы.
Ночной обстрел Украины
Напомним, ночью 4 марта армия РФ атаковала Украину беспилотниками. В частности, россияне атаковали Сумы, Харьков, Одесскую и Днепропетровскую области.
Утром Воздушные силы сообщили, что в течение ночи враг атаковал 149 ударными БпЛА, из которых 100 — это Shahed. Противовоздушной обороной было сбито/подавлено 129 дронов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 19 ударных беспилотников на 15 локациях.