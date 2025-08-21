- Дата публикации
"Шахеды" атаковали еще и село на Закарпатье: что известно (фото)
Ночью 21 августа россияне атаковали Закарпатскую область и беспилотниками. На территории одного из населенных пунктов Хустского района упал русский дрон.
Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной военной администрации.
По предварительной информации, жертв нет. Повреждено хозяйственное помещение, выбиты окна в жилом доме и повреждена линия электропередач.
Глава ОВА Мирослав Белецкий подтвердил, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки БпЛА в одном из сел Хустщины. На место происшествия выехали все соответствующие службы. Продолжается аварийная операция.
Корреспонденты ТСН сообщили, что обломки БПЛА были обнаружены в селе Липовец Хустского района. Они упали неподалеку от деревенских домов. Повреждены крыши и окна в жилых домах.
Напомним, ночью Россия атаковала крылатыми ракетами Закарпатья . Оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами по одному из предприятий Мукачевщины. В результате удара были разрушены складские помещения, возник сильный пожар.
Местные власти сообщили, что в предприятие попали две ракеты. Известно, что атакован завод американской компании, специализирующийся на электронике. Пока известно о 15 человек, травмированных в результате обстрела. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.