"Шахеды" атаковали еще и село на Закарпатье: что известно (фото)

Беспилотники.

Ночью 21 августа россияне атаковали Закарпатскую область и беспилотниками. На территории одного из населенных пунктов Хустского района упал русский дрон.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной военной администрации.

По предварительной информации, жертв нет. Повреждено хозяйственное помещение, выбиты окна в жилом доме и повреждена линия электропередач.

Глава ОВА Мирослав Белецкий подтвердил, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки БпЛА в одном из сел Хустщины. На место происшествия выехали все соответствующие службы. Продолжается аварийная операция.

Последствия русского удара по Хустскому району. Фото: Закарпатье ИНФО.

Корреспонденты ТСН сообщили, что обломки БПЛА были обнаружены в селе Липовец Хустского района. Они упали неподалеку от деревенских домов. Повреждены крыши и окна в жилых домах.

Напомним, ночью Россия атаковала крылатыми ракетами Закарпатья . Оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами по одному из предприятий Мукачевщины. В результате удара были разрушены складские помещения, возник сильный пожар.

Местные власти сообщили, что в предприятие попали две ракеты. Известно, что атакован завод американской компании, специализирующийся на электронике. Пока известно о 15 человек, травмированных в результате обстрела. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.