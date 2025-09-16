ТСН в социальных сетях

"Шахеды" атаковали Харьков: есть пострадавшие, момент "прилета" сняли на видео

В Харькове российский дрон попал в историческое здание в центре, где расположено учебное заведение. Есть повреждения.

Ирина Лабьяк
Момент удара "Шахедом" по зданию в Харькове 16 сентября

Момент удара «Шахедом» по зданию в Харькове 16 сентября / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

Российские дроны «Шахед» атаковали Харьков утром 16 сентября. Под ударом оказался Слободской район города, где сейчас известно о четырех пострадавших.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В комментарии «Суспильному» городской голова сообщил, что российский дрон попал по ценной исторической застройке в центре Харькова, где расположено учебное заведение. Обошлось без погибших, но четыре человека пострадали и обратились за помощью к медикам.

«Сейчас работают пожарные, поскольку возник большой пожар на крыше. Удалось локализовать этот пожар. Рядом расположен рынок, где очень много людей находилось», — добавил Терехов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил журналистам, что часть «Шахедов», которые заходили на город, были сбиты. По словам Синегубова, один дрон попал в административное здание одного из учебных заведений. Там разрушена крыша и одно перекрытие.

Пострадали люди, которые были на улице. Их состояние оценивается как легкое.

Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с моментом удара вражеского дрона по Слободскому району города.

К слову, в ночь на 16 сентября российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками. В Фастовском районе зафиксированы повреждения: четыре частных дома, склад, 14 грузовых и 9 легковых авто. К счастью, обошлось без пострадавших и попаданий в объекты критической инфраструктуры.

Этой же ночью враг атаковал Сумы дронами: было попадание в склад, возник пожар. Из-за еще одного попадания часть города оказалась без света и воды.

