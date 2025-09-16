- Дата публикации
"Шахеды" атаковали Харьков: есть пострадавшие, момент "прилета" сняли на видео
В Харькове российский дрон попал в историческое здание в центре, где расположено учебное заведение. Есть повреждения.
Российские дроны «Шахед» атаковали Харьков утром 16 сентября. Под ударом оказался Слободской район города, где сейчас известно о четырех пострадавших.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
В комментарии «Суспильному» городской голова сообщил, что российский дрон попал по ценной исторической застройке в центре Харькова, где расположено учебное заведение. Обошлось без погибших, но четыре человека пострадали и обратились за помощью к медикам.
«Сейчас работают пожарные, поскольку возник большой пожар на крыше. Удалось локализовать этот пожар. Рядом расположен рынок, где очень много людей находилось», — добавил Терехов.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил журналистам, что часть «Шахедов», которые заходили на город, были сбиты. По словам Синегубова, один дрон попал в административное здание одного из учебных заведений. Там разрушена крыша и одно перекрытие.
Пострадали люди, которые были на улице. Их состояние оценивается как легкое.
Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с моментом удара вражеского дрона по Слободскому району города.
К слову, в ночь на 16 сентября российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками. В Фастовском районе зафиксированы повреждения: четыре частных дома, склад, 14 грузовых и 9 легковых авто. К счастью, обошлось без пострадавших и попаданий в объекты критической инфраструктуры.
Этой же ночью враг атаковал Сумы дронами: было попадание в склад, возник пожар. Из-за еще одного попадания часть города оказалась без света и воды.